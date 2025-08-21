Başakşehir Konferans Ligi'nde Craiova ile karşılaşıyor! İlk yarıdaki tek gol Galatasaray'ın eski oyuncusu Cicaldau'dan geldi...

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Başakşehir ile Craiova ile karşılaşırken, ilk yarının sonlarında deplasman takımı öne geçti. Böylelikle ilk yarı Romanya ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray forması giyen Romanyalı oyuncu Cicaldau, Başakşehir savunmasındaki hatayı affetmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Sol kanattan gelen ortaya son anda kayarak dokunabilen Cicaldau golü kalemize gönderdi.
Galatasaray’a 2021-2022 transfer döneminde gelen Romanyalı oyuncu sarı kırmızı formayla 5 gol atıp 4 de asist yaptı.
