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  4. Başakşehir Kulübü, 2030 yılına kadar uygulanacak projesini açıkladı

Başakşehir Kulübü, 2030 yılına kadar uygulanacak projesini açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.04.2025 18:47
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 2030 yılına dek uygulanacak sürdürülebilirlik projesini duyurdu.

Başakşehir Kulübü, 2030 yılına kadar uygulanacak projesini açıkladı

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, RAMS Başakşehir'in yol haritası 3 ana alan, 6 stratejik öncelik, 16 amaç ve 56 hedeften oluştu.

Futbolun birleştirici gücünü kullanarak çevresel sorumluluk, sosyal katkı ve kurumsal yönetişim alanlarında sistematik adımlar atılması hedeflenen proje, çevresel ve sosyal sorumlulukları ele alan başlıklar, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen projeler ve gelecekteki hedefleri sunuyor.

Kulüp sürdürülebilirlik stratejisinde, herkes için futbol, gençlik, taraftar ve toplum, çevre, kurumsal yönetişim ve iletişimi temel öncelik olarak belirlendi.

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Başakşehir
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