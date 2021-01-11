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Başakşehir, Leonardo Duarte'yi transfer ettiğini resmen açıkladı!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 11.01.2021 20:24 | Son Güncelleme

Başakşehir, Milan forması giyen Leonardo Duarte'nin satın alma opsiyonlu olarak 1.5 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Başakşehir, Leonardo Duarte'yi transfer ettiğini resmen açıkladı!

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Duarte'nin satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı belirtildi.

Brezilyalı oyuncunun imza töreninde asbaşkanlar Mesut Altan, Mustafa Saral ve kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de yer aldı.

Duarte'nin, turuncu-lacivertli takımda 2 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Milan, 24 yaşındaki oyuncuyu 1,5 yıl önce Brezilya ekibi Flamengo'dan kadrosuna katmıştı.

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Leonardo Duarte, Başakşehir'de

-Sözleşme: 1.5 yıllık
-Satın alma opsiyonuyla kiralık

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