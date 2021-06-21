Başakşehir Lucas Lima'yı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Lucas Lima transferini resmen açıkladı.
"Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima’yı üç yıllığına kadrosuna kattı.
Kariyerine Brezilya’nın Internacional Kulübü’nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, Fransa’nın Nantes Kulübü’ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan’ın Al Ahli Kulübü’ne transfer olmuştu.
Lucas Lima’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
???? Lucas Lima | Yakında görüşme üzere... https://t.co/J7oUiYuviO pic.twitter.com/kBWduTJxrO— İstanbul Başakşehir ???????? (@ibfk2014) June 21, 2021
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