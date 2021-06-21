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Başakşehir Lucas Lima'yı kadrosuna kattı

21.06.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir, Lucas Lima'yla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Başakşehir Lucas Lima'yı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Lucas Lima transferini resmen açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

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"Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima’yı üç yıllığına kadrosuna kattı.

Kariyerine Brezilya’nın Internacional Kulübü’nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, Fransa’nın Nantes Kulübü’ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan’ın Al Ahli Kulübü’ne transfer olmuştu.

Lucas Lima’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
transfer İstanbul Başakşehir
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