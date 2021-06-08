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Başakşehir, Mehmet Topal ile yollarını ayırdı

08.06.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir, sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'ın kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Başakşehir, Mehmet Topal ile yollarını ayırdı

Başakşehir, sözleşmesi sona eren Mehmet Topal ile yollarını ayırdı.

BAŞAKŞEHİR BU AÇIKLAMA İLE MEHMET TOPAL'A VEDA ETTİ:

Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve hem sahadaki mücadelesi hem de saha dışındaki liderliğiyle kulübümüze önemli katkılarda bulunan Mehmet Topal’ın sözleşmesi sona ermiştir.

Türkiye’de üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak adını altın harflerle tarihe yazan; 2000, 2010 ve 2020’li yıllarda da Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkan ilk ve tek Türk oyuncu olan Mehmet Topal, kulüp tarihindeki ilk şampiyonluğunda önemli pay sahibi olduğu Başakşehir ailesi için her zaman özel kalacaktır.

Türk futbolunun örümcek adamına kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir
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