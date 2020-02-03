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Başakşehir Miguel Vieira'yı Wolfsberger'e kiraladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 03.02.2020 18:03 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira'nın Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.

Başakşehir Miguel Vieira'yı Wolfsberger'e kiraladı

Başakşehir’de Portekizli futbolcu Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Wolfsberger’a kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Sezon başında kadroya katılan 29 yaşındaki stoper, turuncu-lacivertli ekipte Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıktı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
başakşehir Miguel Vieira Wolfsberger tranfer

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