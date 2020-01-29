Başakşehir, Milos Jojic’i Wolfsberger’e kiraladı

Sarı-kırmızılı kulübün Jojic’in transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger’e kiralanmıştır. Sırp oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.
Jojic, bu sezon Başakşehir formasıyla lig, Avrupa ve Türkiye Kupası’nda toplam 14 maçta forma giyerken, 1 kez de fileleri havalandırdı.
(İHA)
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