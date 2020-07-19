Başakşehir, Okan Buruk’la zafere ulaştı

Uzun yıllardır Süper Lig’de şampiyonluk yarışının içinde bulunan Başakşehir, son haftalarda havlu atan taraf oluyordu.Yıllarca teknik direktör Abdullah Avcı ile kupayı kaldıramayan İstanbul ekibi, bu kez başarılı teknik adam Okan Buruk önderliğinde zafere ulaşan taraf oldu.

AKHİSARDA’DA KUPA KAZANMIŞTI

Başakşehir’den önce görev aldığı Akhisarspor’da da Türkiye Kupası’nı kulübün müzesine götürmeyi başaran Buruk, başarılarına bir yenisini daha ekledi.Başarılı kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken teknik adam, Abdullah Avcı’nın 5 yıl boyunca yapamadığını yaparak, Başakşehir’in başında geçirdiği ikinci sezonunda, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğa ulaşmasını bildi.

45 MAÇTA 26 GALİBİYET

46 yaşındaki teknik adam, Başakşehir’in başında çıktığı 47 karşılaşmada 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak; maç başına 1.96 puan ortalaması elde etti.

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan 5. isim oldu.

-Okan Buruk

-Ertuğrul Sağlam

-Aykut Kocaman

-Hamza Hamzaoğlu

-Şenol Güneş

