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Başakşehir, Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna katacak

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 04.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

Turuncu-lacivertli kulüp, Okechukwu Azubuike'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Başakşehir, Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna katacak

Medipol Başakşehir, Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre 22 yaşındaki oyuncunun transferi için Mısır kulübü Pyramids ile 1 yıllık kiralık anlaşmaya varıldı. Bu akşam İstanbul'a gelecek oyuncu ile yarın yapılacak sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Azubuike, Medipol Başakşehir'in Fredrik Gulbrandsen, Muhammet Demir, Furkan Soyalp ve Aziz Eraltay'dan sonra bu sezon 5. transferi olacak. Nijeryalı futbolcu Süper Lig'de daha önce Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor formasını giymişti. (AA)

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başakşehir Okechukwu Azubuike Spor Toto Süper Lig

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