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Başakşehir, Ponck'u Çaykur Rizespor'a kiraladı

07.02.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir, Ponck'u Çaykur Rizespor'a kiraladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Carlos Ponck'un Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Carlos Ponck, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ponck için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Başakşehir

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