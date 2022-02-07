Başakşehir, Ponck'u Çaykur Rizespor'a kiraladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Carlos Ponck'un Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Carlos Ponck, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ponck için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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