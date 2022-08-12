Başakşehir'in rakibi kim olduğu çok sayıda futbolsever tarafından merak edildi. İzlanda temsilcisi Breidablik'i Konferans Ligi 3. ön eleme turunda yenen İstanbul ekibi, gruplara kalmak için son bir takımı daha yenmeyi hedefliyor. Peki, Başakşehir rakibi kim oldu? Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde hangi takımla eşleşti? Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR RAKİBİ KİM OLDU?

Başakşehir -11 Ağustos Cuma günü Breidablik ile karşı karşıya geldi. Maç İstanbul ekibinin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın gollerini 44. dakikada Stefano Okaka, 74'te Ahmed Touba ve 84. dakikada Sırp futbolcu Danijel Aleksic attı.

Breidablik'i Konferans Ligi 3. ön eleme turunda rahat bir şekilde geçen İstanbul ekibi, gruplara kalmak için son bir takımı daha geçmeyi hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR UEFA KONFERANS LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

Başakşehir UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turunda Breidablik'i eledi. Böylece yeni rakibi Belçika'dan Antwerp oldu.

BAŞAKŞEHİR ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

İlk maç 18 Ağustos 2022 tarihinde kendi evinde oynanacak. Rövanş maçı deplasmanda oynanacak. Maçın saatine ilişkin ise henüz açıklamada bulunulmadı.

