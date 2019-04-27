SPOR

Başakşehir Süper Lig'de 5 haftada 10 puan kaybetti

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 27.04.2019 09:39 | Son Güncelleme

Süper Lig’de evinde Göztepe’ye yenilen Medipol Başakşehir, ligde son 5 haftada 10 puan kaybetti ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Başakşehir Süper Lig'de 5 haftada 10 puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Göztepe’ye 2-0 yenilen Medipol Başehir, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Ligde 25. hafta sonunda takipçisi Galatasaray ile arasında 8 puan fark olan Başakşehir, sonrasında oynadığı 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 2 yenilgi ve 1 galibiyet aldı. Bu süreçte Beşiktaş ve Göztepe’ye yenilen, Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile de beraber kalan Başakşehir sadece Konyaspor'u mağlup edebildi. Turuncu-lacivertliler, son 5 haftada ise 10 puan kaybı yaşadı.

Ligde ikinci sırada bulunana Galatasaray, Konyaspor deplasmanından galip ayrılması durumunda puanını 62’ye yükseltecek ve Başakşehir ile puanı aynı yapacak. Sarı-kırmızılılar averajla da liderlik koltuğuna oturacak.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
akbil basmıyor artık
basaksehir çöktü artık gs veya bjk potada
ben yaptım demek için adebayorsuz yeni bir takım kurdu,bir de tek forvetli sistemde adebayor oyunun dışına çıkıyor gibi bir laf etti.ben akıllı bir adamın diye demeç veren kaç akıllı adam tanıyorsunuz.sercan karaer i oynat sercan karaer i,o zaman sen yaptın derler.hayır o lafı etti,oyuna adebayoru alacak lafını yememek için forvet çıkaramıyor 40 yaşında takımı sürekli orta sahadan eksiltiyor
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