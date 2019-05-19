SPOR

Başakşehir taraftarı takıma moral verdi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

Bu akşam Galatasaray karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Medipol Başakşehir’de turuncu-lacivertli taraftalar, tesis önünde toplanarak, takımına destekte bulundu. Başakşehir taraftar grubu üyelerinden Mustafa Akdolu, “Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Allah’ın izniyle şampiyon olup, stadımıza geleceğiz” dedi.

Başakşehir taraftarı takıma moral verdi

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında bu akşam Türk Telekom Stadyum’nda Galatasaray ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Medipol Başakşehir’de taraftarlar, günün erken saatlerinden itibaren tesis önünde toplandı. Tesis girişinde takıma büyük destekte bulunan turunu-lacivertli taraftarlar, şampiyonluğa da inandıklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulunan ve Seyrantepe’ye şampiyonluğa inanarak gittiklerini belirten Başakşehir taraftar grubu üyelerinden Mustafa Akdolu, “Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve hocamız Abdullah Avcı’ya çok güveniyoruz. Allah’ın izniyle yolun sonunu şampiyonluk olarak görüyoruz. Biz buna inanıyoruz. Biz bu yola ‘çok olanlar değil inanlar kazanır’ diyerek çıktık. 3-5 kişiydik şimdi binler oldu sayımız. Allah’ın izniyle şampiyon olup, stadımıza geleceğiz. Tüm Başakşehir halkına destekleri için teşekkür ediyorum. Ortalama bin 500 kişiyle Galatasaray maçında gideceğiz. Bizim için sayı değil inananın kardeşler önemli. 200-300 kişi gittiğimiz deplasmanlar da bile karşı takıma deplasmanı iyi yaşattık. Bugün de tribünlerde güzel bir görsel şov yapacağız” şeklinde konuştu.

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Başakşehir'den şampiyonluk mesajıBaşakşehir'den şampiyonluk mesajı
İşte Başakşehir'in muhtemel 11'iİşte Başakşehir'in muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Süper Lig yıldızının adı Galatasaray ile anılıyor

Süper Lig yıldızının adı Galatasaray ile anılıyor

Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolcusu

Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolcusu

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Başakşehir'e çifte şok! Arda Turan ve Epureanu...

Başakşehir'e çifte şok! Arda Turan ve Epureanu...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Emre Belözoğlu'ndan çok çarpıcı karar!

Emre Belözoğlu'ndan çok çarpıcı karar!

Başakşehir - Rizespor maçını karıştıran pozisyon

Başakşehir - Rizespor maçını karıştıran pozisyon

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne diyo bu.... Herif rüyadan uyan. kalk sabah oldu..
indirimli akbil kullanıcıları
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir taraftarı takıma moral verdi

Taraftarından Başakşehir'e moral

Medipol Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Başakşehir'de şifre pas oyunu ve hızlı hücum

İşte Başakşehir'in muhtemel 11'i

Galatasaray'da 15 futbolcunun ilk şampiyonluk heyecanı

Cimbom'da 15 ismin ilk heyecanı

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu belirsizliği

Dev maç öncesi kritik gelişme

Emre Belözoğlu'ndan kötü haber!

Emre Belözoğlu'ndan kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.