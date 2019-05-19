Başakşehir taraftarı takıma moral verdi

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında bu akşam Türk Telekom Stadyum’nda Galatasaray ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Medipol Başakşehir’de taraftarlar, günün erken saatlerinden itibaren tesis önünde toplandı. Tesis girişinde takıma büyük destekte bulunan turunu-lacivertli taraftarlar, şampiyonluğa da inandıklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulunan ve Seyrantepe’ye şampiyonluğa inanarak gittiklerini belirten Başakşehir taraftar grubu üyelerinden Mustafa Akdolu, “Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve hocamız Abdullah Avcı’ya çok güveniyoruz. Allah’ın izniyle yolun sonunu şampiyonluk olarak görüyoruz. Biz buna inanıyoruz. Biz bu yola ‘çok olanlar değil inanlar kazanır’ diyerek çıktık. 3-5 kişiydik şimdi binler oldu sayımız. Allah’ın izniyle şampiyon olup, stadımıza geleceğiz. Tüm Başakşehir halkına destekleri için teşekkür ediyorum. Ortalama bin 500 kişiyle Galatasaray maçında gideceğiz. Bizim için sayı değil inananın kardeşler önemli. 200-300 kişi gittiğimiz deplasmanlar da bile karşı takıma deplasmanı iyi yaşattık. Bugün de tribünlerde güzel bir görsel şov yapacağız” şeklinde konuştu.

