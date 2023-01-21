Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'dan Kasımpaşa maçı sonrası Seferovic açıklaması! "Galatasaray'dan önce istemiştik"

Süper Lig'de heyecan 20. hafta mücadeleleri ile hız kesmeden devam ediyor. 20. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Emre Belözoğlu'nun ekibi Medipol Başakşehir'i ağırladı. 90+8'de 10 kişi kalan Kasımpaşa'yı 90+9 ve 90+11'de kaydettiği gollerle 3-1 mağlup etmeyi başaran Başakşehir'de Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İkinci yarıda yaptıkları hamlelerin karşılığını gördüklerini söyleyen Belözoğlu, "Kazanmak güzel, maçın ilk yarısı bizim adımıza çok iyi diyemeyeceğim şekilde geçti. İkinci yarıda 20-25 dakikalık çok ciddi üstünlüğümüz var, orada golü de bulduk. Oyuncularımı isteklerinden dolayı tebrik ediyorum. Kasımpaşa da çok iyi mücadele etti." ifadelerini kullandı.

"SEFEROVIC GÜNDEMİNİZDE Mİ?"

Son günlerde ismi Başakşehir ile anılan ve Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Haris Seferovic için de açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Forvet transferi düşünüyor musunuz? Seferovic gündeminizde mi?" sorusuna net bir yanıt verdi.

"SEZON BAŞINDA GÖRÜŞTÜM"

"Okaka bizim için önemli oyuncu, Keny de elinden geleni yaptı. Okaka topu tutma becerisi yüksek, daha güçlü bir oyuncu. Keny aramıza yeni katıldı ve çok genç bir oyuncu. Ondan da beklentilerimiz var.Kulübümüzün yatırım yaptığı bir oyuncu." diyerek sözlerine başlayan başarılı teknik adam Seferovic'le alakalı hiçbir girişimimiz olmadı, sezon başında görüşmem olmuştu kendisiyle ama o dönem Galatasaray'ı tercih etmişti. Şu an kendisiyle alakalı girişimimiz yok." yanıtını verdi.

"ŞU AN BİZİM OYUNCUMUZ"

Öte yandan Emre Belözoğlu, Youssouf Ndayihsimiye'nin transfer olacağı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine ise, "Bugün cezalıydı o yüzden yoktu. Çok ciddi gelişim gösterdi, bu kulübe büyük hizmetleri oldu. Kulübümüz bu konuyla alakalı her şey netleşince açıklama yapacaktır. Şu an bizim oyuncumuz, Yusuf'un bize verdiği değerden dolayı çok mutluyum. Kulüp bir karar alırsa bunu size açıklar." değerlendirmesinde bulundu.



