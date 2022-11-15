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Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, eski takımı Fenerbahçe ile transferde rakip oldu!

15.11.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar erken başladı. Sarı-Lacivertliler ocak ayında eksik bölgelere yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, genç bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, eski takımı Fenerbahçe ile transferde rakip oldu!

Bu sezon Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Sarı-Lacivertliler ocak transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.

Birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçeli kurmaylar yetenek avına çıkarken, geçtiğimiz sezon 16 yaşındaki İsak Vural ile 19 yaşındaki Güney Koreli Jin-ho Jo'yu kadrosuna katmıştı. Yönetim şimdi de gözünü Almanya'ya çevirmiş durumda.

YÖNETİM KOLLARI SIVADI!

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Mainz altyapısından yetişen ve bu kulübün U19 takımında görev yapan Dennis Kaygın için kollar sıvandı. 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, U19 takımında 8 maçta 9 kez fileleri havalandırıp, 1 de asist yaptı. Dennis'in Alman ve İsveç pasaportu bulunuyor. Genç yetenek, alt yaş kategorilerinde Almanya'nın U18 ve U19 takımlarının formasını giydi.

OCAKTA İMZA ATABİLİR

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Dennis Kaygın henüz A Milli Takım tercihini yapmadı. Bu nedenle transfer edilmesi halinde, mavi kart çıkartılarak yerli statüsünde oynayabilecek. 18 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

RAKİP: EMRE BELÖZOĞLU!

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Bu nedenle ocak ayında uygun bir bedelle kadroya katılabilir. Diğer alternatif ise önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak şekilde kontrat imzalamak. Başakşehir'in de devrede olduğu genç yıldızın menajerliğini, Fenerbahçe'nin son yıllarda birçok futbolcuyu transfer ettiği ROGON firması yapıyor.


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