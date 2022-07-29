Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu! Büyük sevinç var...

İzlanda ekibi Breidablik, sahasında 2-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Buducnost Podgorica'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen adını bir üst tura yazdırarak Başakşehir'in rakibi oldu. Başakşehir, 3'üncü ön eleme turundaki ilk maçını 4 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Turuncu-lacivertliler, 11 Ağustos'ta ise rövanş karşılaşmasında rakibini konuk edecek.

KONYASPOR'UN RAKİBİ VADUZ

BATE Borisov'u elemeyi başaran Konyaspor'un 3'üncü ön eleme turundaki rakibi ise Vaduz oldu. Liechtenstein ekibi, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Koper'i konuk etti. Konuk ekip, karşılaşmanın normal süresini 1-0 önde tamamlasa da Vaduz, uzatma devrelerinde bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve bir üst tura yükseldi. Konyaspor, 3'üncü eleme turundaki ilk maçında 4 Ağustos'ta rakibine konuk olacak. Rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos'ta Konya'da oynanacak.



