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Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu! Büyük sevinç var...

29.07.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Başakşehir, Maccabi Netanya'yı, Konyaspor ise BATE Borisov'u geçerek adını 3'üncü ön eleme turuna yazdırdı. Temsilcilerimizin, bu turdaki rakipleri de belli oldu. İki takımımıza da nispeten kolay rakiplerin gelmesi sosyal medyada büyük sevince yol açtı.

Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu! Büyük sevinç var...

İzlanda ekibi Breidablik, sahasında 2-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Buducnost Podgorica'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen adını bir üst tura yazdırarak Başakşehir'in rakibi oldu. Başakşehir, 3'üncü ön eleme turundaki ilk maçını 4 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Turuncu-lacivertliler, 11 Ağustos'ta ise rövanş karşılaşmasında rakibini konuk edecek.

KONYASPOR'UN RAKİBİ VADUZ

BATE Borisov'u elemeyi başaran Konyaspor'un 3'üncü ön eleme turundaki rakibi ise Vaduz oldu. Liechtenstein ekibi, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Koper'i konuk etti. Konuk ekip, karşılaşmanın normal süresini 1-0 önde tamamlasa da Vaduz, uzatma devrelerinde bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve bir üst tura yükseldi. Konyaspor, 3'üncü eleme turundaki ilk maçında 4 Ağustos'ta rakibine konuk olacak. Rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos'ta Konya'da oynanacak.


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Konyaspor Başakşehir
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