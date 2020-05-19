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Başakşehir, yapılan tüm testlerin negatif çıktığını açıkladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.05.2020 21:49 | Son Güncelleme

Başakşehir, yapılan tüm testlerin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Başakşehir, yapılan tüm testlerin negatif çıktığını açıkladı

Başakşehir, her hafta yaptıkları koronavirüs testlerinin sonuncusunun da negatif çıktığını belirterek, futbolcuların iki grup halinde antrenmanlara devam ettiğini açıkladı.

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