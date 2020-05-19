Başakşehir, yapılan tüm testlerin negatif çıktığını açıkladı

Başakşehir, her hafta yaptıkları koronavirüs testlerinin sonuncusunun da negatif çıktığını belirterek, futbolcuların iki grup halinde antrenmanlara devam ettiğini açıkladı.
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