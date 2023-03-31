Başakşehir’de aracıyla kaldırıma çıkan sürücü yakalandı

Alınan bilgiye göre, 28 Mart Salı günü Bedrettin Dalan Bulvarı üzerinde sıkışık trafiği aşmak için otomobiliyle kaldırıma çıkan K.C.Y, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Sürücüye, "trafik işaret levhaları veya yer işaretlemeleri ile belirtilen hususlara uymamak"tan 436 TL, “kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak"tan 436 TL ve "cam film" yasağına ilişkin maddeden 951 TL olmak üzere toplamda 1823 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şüpheli K.C.Y’ye “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan adli işlem yapıldı.

