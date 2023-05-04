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  4. Başakşehir'de bir şüpheli, pompalı tüfekle çevreye ateş açtı

Başakşehir'de bir şüpheli, pompalı tüfekle çevreye ateş açtı

04.05.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokaktakilere tehditler savuran zanlının, vatandaşlarla yaşadığı boğuşma sırasında tüfeğinin patlaması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Ispartakule'de, akşam saatlerinde bir binanın önüne gelen zanlı, elindeki pompalı tüfekle çevreye ateş açıp tehditler savurdu.

Zaman zaman "Kabadayı burada" şeklinde bağıran şüpheliyi gören iki vatandaş, duruma müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada pompalı tüfek ateş alırken, boğuşma yaşandı. Vatandaşlar, zanlının tüfeğini güçlükle alabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Yaşanan olay, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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