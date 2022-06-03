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Başakşehir'de inşaat alanında 1 işçi göçük altında kaldı

03.06.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de inşaat alanında 1 işçi göçük altında kaldı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bir inşaat alanında görevli işçi, göçük altında kaldı.

Kayabaşı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki bir inşaat alanındaki kazı çalışmaları sırasında göçük oluştu.

Alanda görevli 1 işçi göçük altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, işçinin kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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