Başakşehir'de inşaat alanında 1 işçi göçük altında kaldı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bir inşaat alanında görevli işçi, göçük altında kaldı.

Kayabaşı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki bir inşaat alanındaki kazı çalışmaları sırasında göçük oluştu.

Alanda görevli 1 işçi göçük altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, işçinin kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.



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