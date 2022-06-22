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Başakşehir'de kayınpederini öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

22.06.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de kayınpederini öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

Başakşehir'de kayınpederini öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de kayınpederini öldürüp cesedini boş araziye bıraktığı iddia edilen Azerbaycan uyruklu gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın, "Atatürk Olimpiyat Stadı yanındaki boş araziye bir kişinin sürüklenerek bırakıldığı" ihbarında bulunması üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden polis ekipleri, tabancayla vurulmuş bir erkeğin cesedini buldu.

İncelemede Azerbaycan uyruklu Mübariz N'ye ait olduğu belirlenen cesedin, olay yerine damadı H.H.S'ye ait otomobille getirildiği belirlendi.

H.H.S, Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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