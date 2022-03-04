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Başakşehir'de köpeği silahla yaralayan şüpheli yakalandı

04.03.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de köpeği silahla yaralayan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de kulübesinde bağlı köpeği tabancayla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir adreste şüpheli bir kişinin köpeğe silahla ateş ettikten sonra kaçtığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayı şüpheli A.B.Z'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli, Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde, olayda kullandığı silahla yakalandı.

Hakkında yapılan incelemede, şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan arandığı tespit edildi.

Şüpheli A.B.Z'nin "silahla kasten hayvan yaralama" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Şüphelinin tabancayla vurduğu köpeğin tedavisi için veterinere götürüldüğü öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin, kulübesinde bağlı köpeğe bazı cisimler attığı ve ardından tabancayla ateş ettiği görülüyor.

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