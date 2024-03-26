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Başakşehir’de para transfer merkezine soygun: 5 bin dolar çalan şüpheliler kamerada

İHA İHA
26.03.2024 13:24
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Başakşehir’de özel güvenlikli site içinde bulunan para transfer merkezi 5 şüpheli tarafından soyuldu.

5 bin dolar çalarak kayıplara karışan şüpheliler polis tarafından aranırken olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 23 Mart Cumartesi günü Kayabaşı Mahallesi’nde özel güvenlikli site içinde bulunan para transfer merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 şüpheli şahıs araçla olay yerine geldi. Çeşitli aletler ile dükkanın kepengini ardından da kapasını açan şüpheliler içeri girerek 5 bin doları çaldı. Hırsızlar daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Dükkan sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ederken hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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