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  4. Başakşehir'de yengesini ve arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı

Başakşehir'de yengesini ve arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı

11.01.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de kardeşinin eşini silahla yaralayıp ölümüne sebep olan, kaçtıktan sonra da arkadaşını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Şahin T, 9 Ocak'ta eşinden para almak için gittiği Güvercintepe Mahallesi Tekdal Sokak'taki evinin kapısına silahla ateş etti.

Eşinin kapıyı açmaması üzerine aynı binada oturan kardeşi Beytullah T'nin kapısını zorlayan Şahin T'nin silahını ateşlemesiyle mermi, kapıyı kilitlemeye çalışan yengesi Sunay T'ye isabet etti.

Kafasından yaralanan Sunay T'nin, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli Şahin T, 34 PD 9563 plakalı Özlem A. adına kayıtlı beyaz otomobille olay yerinden kaçtı.

Şüpheli, aynı gece Esenler Tekstilkent civarında kaçtığı otomobilin sahibinin eşi olan arkadaşı Turgay A'ya silahla iki el ateş etti.

Yaralanan Turgay A., olay yerinde hayatını kaybederken, Şahin T. aynı araçla olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik güçlerince yakalanması için çalışma başlatılan Şahin T, Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi'nde jandarma ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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