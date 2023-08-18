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Başakşehir’e bir kreş ve lojman daha kazandırıldı

18.08.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki kreş ve lojman sayılarını her geçen gün artırıyor. Kayabaşı Mahallesi’ndeki Mehmet Şükrü Paşa Camii’nin yanına yapılan 4-6 yaş kreş ve lojman, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından hizmete açıldı.

Başakşehir Belediyesi, yeni yatırımlarla ilçe sakinlerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Kayabaşı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Mehmet Şükrü Paşa Camii 4-6 Yaş Kreş ve Lojmanı, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Başakşehirlilerin katılımıyla açıldı. İçerisinde yemekhane, mutfak ve etkinlik sınıfının da yer aldığı merkez, Başakşehirli çocukların yeni buluşma noktası olacak.

BAŞAKŞEHİRLİNİN İHTİYACINA KALICI ÇÖZÜM

Hizmete alım töreninde konuşan Başkan Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’imizde komşularımızın ihtiyaçlarına yönelik kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Şehirlerimizin ruhu, milletimizin manevi bakımdan kalbi ve güven yuvası olan camilerimizin çevresine kreş ve lojmanlar inşa ediyoruz.” dedi.

ALT KATI KREŞ, ÜST KATI LOJMAN

Mehmet Şükrü Paşa Camii’nin hemen yanında inşa edilen merkezin iki katlı olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, “Binamızın alt katında eğitim merkezimiz bulunuyor. Bu merkezi 4-6 yaş arası çocuklarımızın eğitim alacağı şekilde hazırladık. Çocuklarımız burada arkadaşlık bağlarını güçlendirip, günlerini çok daha verimli bir şekilde geçirecek. Üst katta ise imam ve müezzinlerimiz için inşa ettiğimiz ve 3 daireden oluşan lojmanımız yer alıyor.” şeklinde konuştu.

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