SPOR

Başakşehirli İrfan Can Kahveci'yi West Ham United'a önerdiler

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 11.03.2019 16:45 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, İngiliz basınının büyük dikkatini çekti. Milli futbolcu, gelecek yaz için Premier Lig ekibi West Ham United'a önerildi

Başakşehirli İrfan Can Kahveci'yi West Ham United'a önerdiler

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önde giden Medipol Başakşehir'in yıldız isimlerinin adı transfer dedikodularına karışmaya başladı.

Takımın yıldız orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, henüz yaz transfer dönemi gelmeden Avrupalıların ilgisini çekti. İngiliz oyuncu izleme sitesi Soccer Souls, yayınladığı makaleyle milli futbolcuyu gelecek yaz kadrosunu iyi bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmek isteyen West Ham United'a önerdi.

Makalede milli futbolcudan "Türkiye'nin en parlak genç yeteneklerinden biri" olarak bahsedilirken, genç futbolcunun ofansif orta saha oyuncusu olduğu ancak bu sezon merkez ve kanatta da görev yaptığı belirtildi.

Kahveci'nin defanstaki becerilerinin de Premier Lig'le son derece uyumlu olduğunu yazan site, "Manuel Pellegrini, bu oyuncu için harekete geçmeli. İrfan Can Kahveci, West Ham orta sahasına fantastik bir takviye olur" yorumu yapıldı.

Bu sezon 28 maçta boy gösteren ve Başakşehir'in vazgeçilmezleri arasında yer alan milli futbolcu, takımına 4 gol ve 5 asistlik bir katkıda bulundu. Sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan İrfan'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

PARTNERBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmediBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmedi
Rakamlar 'Başakşehir' diyorRakamlar 'Başakşehir' diyor
Kudryashov'dan şampiyonluk yorumuKudryashov'dan şampiyonluk yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başakşehir İrfan Can Kahveci west ham united

En Çok Okunan Haberler

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Skandal görüntü! VAR odasında kimse yok

Skandal görüntü! VAR odasında kimse yok

Beşiktaş'ta Sergen ve Guti bombası!

Beşiktaş'ta Sergen ve Guti bombası!

Taraftar yıldız isme öyle bir patladı ki...

Taraftar yıldız isme öyle bir patladı ki...

Şampiyon sporcu evinde ölü bulundu!

Şampiyon sporcu evinde ölü bulundu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Malatyaspor-Başakşehir maçında tartışmalı penaltı

Malatyaspor-Başakşehir maçında tartışmalı penaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Arda Turan maça damga vurdu

Arda Turan maça damga vurdu

Başakşehir'den hakem tepkisi!

Başakşehir'den hakem tepkisi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehirli İrfan Can Kahveci'yi West Ham United'a önerdiler

Başakşehir'den Premier Lig'e!..

İstatistikler şampiyonu belirledi: Medipol Başakşehir!

Rakamlar 'Başakşehir' diyor

Fedor Kudryashov: Son maçları bekleyip şampiyonluğa ulaşacağız

Kudryashov'dan şampiyonluk yorumu

Abdullah Avcı: Ligin en değerli takımıyla oynadık

''Ligin en değerli takımıyla oynadık''

Robinho ve Mossoro'dan Fenerbahçe maçı yorumu

''Bu zafer inancın zaferidir''

Edin Visca Fenerbahçe'nin golcülerini solladı

Visca Fener’in golcülerini solladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.