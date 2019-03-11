Başakşehirli İrfan Can Kahveci'yi West Ham United'a önerdiler

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önde giden Medipol Başakşehir'in yıldız isimlerinin adı transfer dedikodularına karışmaya başladı.

Takımın yıldız orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, henüz yaz transfer dönemi gelmeden Avrupalıların ilgisini çekti. İngiliz oyuncu izleme sitesi Soccer Souls, yayınladığı makaleyle milli futbolcuyu gelecek yaz kadrosunu iyi bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmek isteyen West Ham United'a önerdi.

Makalede milli futbolcudan "Türkiye'nin en parlak genç yeteneklerinden biri" olarak bahsedilirken, genç futbolcunun ofansif orta saha oyuncusu olduğu ancak bu sezon merkez ve kanatta da görev yaptığı belirtildi.

Kahveci'nin defanstaki becerilerinin de Premier Lig'le son derece uyumlu olduğunu yazan site, "Manuel Pellegrini, bu oyuncu için harekete geçmeli. İrfan Can Kahveci, West Ham orta sahasına fantastik bir takviye olur" yorumu yapıldı.

Bu sezon 28 maçta boy gösteren ve Başakşehir'in vazgeçilmezleri arasında yer alan milli futbolcu, takımına 4 gol ve 5 asistlik bir katkıda bulundu. Sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan İrfan'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

