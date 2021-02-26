Başakşehirli Leo Duarte'den Hakan Çalhanoğlu sözleri

Devre arası transfer döneminde Başakşehir’in, Serie A takımlarından Milan’dan 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Duarte, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Adaptasyon sürecine ilişkin konuşarak sözlerine başlayan Brezilyalı oyuncu, "Yaklaşık 1.5 ayı aşkın süredir takım arkadaşlarımla iyi bir adaptasyon süreci geçirdim. Herkes beni burada çok iyi şekilde ağırladı. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Maalesef kariyerimde uzun bir sakatlık süreci geçirdim. O sakatlıktan sonra futbola dönüş sürecim biraz zordu açıkçası. Ama bu geçirdiğim 1.5 ayda yaptığım çalışmalarla o süreci kapattım diye düşünüyorum. Şu an takımımız zorlu bir süreçten geçiyor. Umarım bu süreçten bir an önce çıkarız" ifadelerini kullandı. "YAŞAMADIĞIM BİR DUYGUSUYU YAŞADIM" Transferi için turuncu-lacivertli kulüp tarafından hazırlanan videoya da değinen Duarte, "Gerçekten çok eğlenceli bir videoydu. Hatta geri dönüşler sırasında sosyal medyadan; 'Rafael de orada, Donatello eksik' dediler. Ben de daha önce yaşamadığım bir duyguyu yaşadım orada. Çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"HAKAN ÇALHANOĞLU ÇOK GÜZEL BİR ÜLKEYE GİDECEĞİMİ SÖYLEDİ" Başakşehir’den teklif aldığında Milan’da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Leo Duarte, "Kesinlikle kulüp hakkında güzel mesajlar aldım. Türkiye’de oynayan birçok arkadaşım var. Bu tür bilgilerde bana yardımcı oldular. Diğer taraftan Milan’da takım arkadaşım Hakan Çalhanoğlu ile görüşmemde bana çok güzel bir ülkeye gideceğimi ve Türkiye’nin büyük kulüplerinden, şampiyon olmuş kulüplerinden birine gideceğimi söyledi. Dolayısıyla içimde bir şüphe taşımadım. Gördüklerim karşısında da gerçekten tatmin oldum diyebilirim. Bana anlatılanların hepsi organize şekilde yapılmakta. Başakşehir, çok iyi organize olmuş ve yetkin insanlar tarafından yönetilen bir kulüp" değerlendirmesinde bulundu. "HAKAN ÇALHANOĞLU, TÜRK FUTBOLUNUN YETİŞTİRDİĞİ DEĞERLİ BİR İSİM" Hakan Çalhanoğlu’ndan övgü dolu sözlerle bahseden 24 yaşındaki oyuncu, "Son yıllarda Avrupa’da Türk futbolunun yetiştirdiği değerli bir isimden bahsediyoruz. Hali hazırda İtalya Ligi’nde önemli işler başarmış, Avrupa’daki kulüplerin ilgisini çekmiş bir oyuncu. Kendisi sadece futbol karakteristiği yönünden değil, insani özellikleri bakımından da çok beyefendi, cana yakın biri olduğunu söyleyebilirim. Tecrübeleriyle bize sürekli yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Buraya geliş sürecimde de bana doğru yolu gösterdi diyebilirim" dedi.

"IBRAHİMOVİC, 50 YAŞINA KADAR OYNAYABİLİR" Milan’dan bir başka takım arkadaşı yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic’in bu seviyede dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu dile getiren başarılı stoper, "40 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz ama kendisi hala görünüş açısından 20 yaşında diyebilirim. Antrenmanlarda her zaman yüzde yüzünü veriyor. Antrenman dışında da ek çalışmalarla kendisini sürekli diğer genç oyunculara göre hazır tutma gayretinde. İsterse, böyle devam ederse 50 yaşına kadar oynayabilir. Çok büyük, klas, üst düzey ve komple bir oyuncu. Fiziksel ve mental olarak üst seviyede bir oyuncu" diye konuştu. FUTBOLA BAŞLAYIŞ ÖYKÜSÜ Futbolcu olmaya nasıl karar verdiği yönünde gelen bir soruyu ise Duarte, şöyle cevaplandırdı: "Sao Paulo’nun küçük bir yerinde yaşayan birisiydim. Küçüklüğümden beri futbolculuk hayali yaşıyordum. Kardeşlerim ve ben sürekli orada futbol oynayan kişileri izliyorduk. Oradaki oyuncuları izlediğimde futbolcu olmaya karar verdim açıkçası. Ardından bir takımın alt yapısında futbol oynarken hayat beni çok başka yerlere sürükledi. Bir testten geçtim ve ardından Flamengo’nun alt yapısında oynamaya başladım. 2014’ten, 2016’ya kadar tecrübe kazandım ve takımım benimle profesyonel sözleşme imzaladı. Ardından Milan’a transfer oldum. Milan’da maalesef işler istediğim gibi gitmedi. Sakatlık ve istenmeyen durumlar oldu. Sakatlıktan dönünce o arzuladığım seviyeyi yakalayamadım ama birkaç maç da olsa fırsat buldum. Ardından Başakşehir’in bir teklifi oldu. Kendi ritmimi bulabileceğim bir kulüp olduğunu düşündüğüm için burada huzurlu bir ortamda çalışmalarımı sürdürdüm. Takım arkadaşlarım ve ben iyi bir birliktelik içerisindeyiz. Vatandaşım olan futbolcular da var. Onlar da bana yardımcı oluyorlar. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Umut ediyorum ki Başakşehir formasıyla uzun süre takıma katkıda bulunurum ve takımın tarihinde yer alan oyuncular arasına kendimi yazdırırım diye düşünüyorum."

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ" Turuncu-lacivertli takımın zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Leo, "İstenilen, arzulanan ritmi maalesef yakalayamadı takımımız. Ama geçen sene yaşanılan şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi edinmiş bir takım. Kadrosunda usta ve tecrübeli ayaklara sahip olan bir takım. Ben bu durumda takım arkadaşlarımın özverisi, gayreti, isteği ve birlik beraberliğiyle çıkacağını düşünüyorum. Sadece takım arkadaşlarımdan bahsetmeyeceğim. Aynı zamanda antrenörümüz de bizi çok iyi hazırlıyor. Gerek antrenman gerek maç önü verdiği taktiksel bilgi ve stratejik tecrübesiyle bize saha içinde ne yapmamız gerektiğini çok iyi şekilde aktarıyor. Dolayısıyla bu durumu Başakşehir camiası olarak hak etmiyoruz. Bizim bulunmamız gereken seviye geçen sene şampiyonluk gibi. Çünkü Türkiye’nin en büyük kulübü şu an. Çok büyük bir kulüpteyim. Takımın tekrar şampiyonluk yarışında olması için gerekeni yapacaktır kulüp yetkilileri. Bize düşen görev de bu takımı ayağa kaldırmak" ifadelerini kullandı. "GÜLEN TARAF BİZ OLMAK İSTİYORUZ" Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacakları Antalyaspor müsabakası için birkaç gün önceden kente gittiklerini ve Antalya’yı hava durumu açısından Brezilya’ya benzettiğini söyleyen Duarte, "Odaklanmamız gerekiyor. Bu hırsımızı, isteğimizi bırakmamamız gerekiyor. Cumartesi günü gülen taraf biz olma adına elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" açıklamasını yaptı.