Başarılı Kaleci Günay Güvenç'ten iddialı açıklamalar

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Kendi tesislerinde çalışmalarını sürdüren Kırmızı-siyahlı ekipte performansı ile dikkat çeken tecrübeli kaleci Günay Güvenç, Beşiktaş maçı ve milli takım hedefi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ MAÇI DERBİ HAVASINDA GEÇECEK"

Beşiktaş’ın Sergen Yalçın ile yeni bir hava yakaladığını ve o nedenle Cumartesi günü oynanacak maçın derbi havasında geçeceğini aktaran Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, "Beşiktaş maçı derbi havasında geçecek bir maç olacak. O yüzden bu maçlar sadece performans olarak değil vücut dili anlamında ve kendimiz nasıl motive edeceğimiz anlamında da çok önemli bir maç. Bizim bu maçta iyi durup baskıyı kırmamız ve tempoyu düşürmemiz lazım. Tabi burada en önemli şey de kendi futbolumuzu oynamamız gerektiğidir. O maçta Beşiktaş’ın yaptıkları değil bizim yapacaklarımız önemli olacak. Beşiktaş da o maça çok motive olarak çıkacak" dedi.

GÜNAY GÜVENÇ: PERFORMANSIM SON HAFTALARDA İYİ GİDİYOR

Son haftalarda yükselen performansı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Günay Güvenç, "Performansım son haftalarda iyi gidiyor ama ben oynadığım maçlarda yaptığım kurtarışlardan ziyade yediğim gollerin analizini yapıyorum. Performansım iyi, takıma katkı sağladığımı düşünüyorum ve hocam da bana güveniyor" ifadelerini kullandı.