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Başarılı Kaleci Günay Güvenç'ten iddialı açıklamalar

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.02.2020 11:42 | Son Güncelleme

Gaziantep Futbol Kulübü’nün başarılı kalecisi Günay Güvenç, Cumartesi günü oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Beşiktaş maçı derbi havasında geçecek" dedi. Tecrübeli kaleci, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda milli takım kadrosunda yer almak istediğini de vurguladı.

Başarılı Kaleci Günay Güvenç'ten iddialı açıklamalar

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Kendi tesislerinde çalışmalarını sürdüren Kırmızı-siyahlı ekipte performansı ile dikkat çeken tecrübeli kaleci Günay Güvenç, Beşiktaş maçı ve milli takım hedefi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ MAÇI DERBİ HAVASINDA GEÇECEK"

Beşiktaş’ın Sergen Yalçın ile yeni bir hava yakaladığını ve o nedenle Cumartesi günü oynanacak maçın derbi havasında geçeceğini aktaran Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, "Beşiktaş maçı derbi havasında geçecek bir maç olacak. O yüzden bu maçlar sadece performans olarak değil vücut dili anlamında ve kendimiz nasıl motive edeceğimiz anlamında da çok önemli bir maç. Bizim bu maçta iyi durup baskıyı kırmamız ve tempoyu düşürmemiz lazım. Tabi burada en önemli şey de kendi futbolumuzu oynamamız gerektiğidir. O maçta Beşiktaş’ın yaptıkları değil bizim yapacaklarımız önemli olacak. Beşiktaş da o maça çok motive olarak çıkacak" dedi.

GÜNAY GÜVENÇ: PERFORMANSIM SON HAFTALARDA İYİ GİDİYOR

Son haftalarda yükselen performansı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Günay Güvenç, "Performansım son haftalarda iyi gidiyor ama ben oynadığım maçlarda yaptığım kurtarışlardan ziyade yediğim gollerin analizini yapıyorum. Performansım iyi, takıma katkı sağladığımı düşünüyorum ve hocam da bana güveniyor" ifadelerini kullandı.

"2020'DE MİLLİ TAKIMIN BİR PARÇASI OLMA HAYALİM VAR"

Milli Takımın 2020 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alma hayalinin olduğunu vurgulayan tecrübeli kaleci, “Milli takım forması giymek herkesin hayali, benim de hayalim bu. Önümüzde de Avrupa Şampiyonası var. Orada takımın bir parçası olmak herkesin hayalidir. Ben de bunun için elimden gelen performansı gösteriyorum. Milli takımda önemli hocalarımız var ve benim elimden geleni yapıp onların vereceği her karara saygılı olacağım. Benim hayalim milli formayı giymek ve inşallah bu bir gün bana da nasip olur” şeklinde konuştu.

"BÖYLE FARKLI BİR SKORU BİZ DE BEKLEMİYORDUK"

Geçen hafta oynadıkları Sivasspor maçı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Günay Güvenç, Sivas maçını kazanmayı hedefliyorduk ama böyle farklı bir skoru biz de beklemiyorduk. Biz o maçtan önce Sivasspor’un iyi analiz etmiştik. Çok konsantre olarak kendi taraftarımız önünde kazanmak istediğimiz bir maçta farklı galip geldik. O maçta taraftarımız da çok iyiydi. Ben onlara bu seneki destekleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok iyi destekliyorlar. Çevremdeki arkadaşlarım bile bana taraftar konusunda iyi olduğumu yazıyor. Bizim Sivasspor’u yenmemizde taraftarın katkısı çok büyüktü. Bizi bırakmasınlar, desteğe devam etsinler diye konuştu.

(İHA)

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