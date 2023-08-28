Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt tepkisiz kalmadı! "Müslüman Türk Milleti olarak..."

A Milli Kadın Voleybol takımının başarılı isimlerinden Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.
2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları heyecan dolu karşılaşmada rakibini 3-1'lik skorla devirdi ve çeyrek finale yükseldi.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından maç anından fotoğraflarını paylaşarak ''Savaşa savaşa kazanıyoruz'' notunu düştü. Milli voleybolcunun paylaşımının altına gelen yorum ise dikkat çekti.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Karakurt'un paylaşımının altına, ‘’Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…’’ diyerek milli voleybolcuyu hedef aldı.
Karakurt, kullanıcıya ‘’Boş yapma Abdülhamid’’ diyerek yanıt verince sosyal medyada gündem oldu.