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  4. Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt tepkisiz kalmadı! "Müslüman Türk Milleti olarak..."

Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt tepkisiz kalmadı! "Müslüman Türk Milleti olarak..."

28.08.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldızı Ebrar Karakurt başarılı spor kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Voleybolcu Ebrar Karakurt kendisine yapılan kötü yorumları da tepkisiz bırakmayarak dikkat çekiyor.

A Milli Kadın Voleybol takımının başarılı isimlerinden Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları heyecan dolu karşılaşmada rakibini 3-1'lik skorla devirdi ve çeyrek finale yükseldi.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından maç anından fotoğraflarını paylaşarak ''Savaşa savaşa kazanıyoruz'' notunu düştü. Milli voleybolcunun paylaşımının altına gelen yorum ise dikkat çekti.

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Sahnede kendinden geçti! O anlar gündemde Sahnede kendinden geçti! O anlar gündemde

Bir sosyal medya kullanıcısı, Karakurt'un paylaşımının altına, ‘’Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…’’ diyerek milli voleybolcuyu hedef aldı.

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Karakurt, kullanıcıya ‘’Boş yapma Abdülhamid’’ diyerek yanıt verince sosyal medyada gündem oldu.


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Ebrar Karakurt sosyal medya turu

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