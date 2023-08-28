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Kalben sahnede kendinden geçti! "Hırslı kekim bu ne hal?"

28.08.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Kalben, son verdiği konserde performansı esnasında danslarıyla dikkat çekti. Hayranlarının kamerasına yansıyan görüntüleriyle “Kendinden geçmiş” yorumları yapıldı.

Şarkıcı Kalben’in sahne aldığı bir konseri sırasında kendini müziğin ritmine kaptırarak ettiği dans daha önce de sosyal medyada gündem olmuştu. O dönem sahnede bir sağa bir sola zıplayarak sesler çıkaran Kalben uzun süre adından söz ettirmişti.

Şahane şarkılarıyla ve besteleriyle adından söz ettiren Kalben son verdiği konserde yine kendinden geçti.

PopBizde'nin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde Kalben sahnede ilginç dansıyla dikkat çekti.

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Hayranlarının kamerasına yansıyan görüntülerle gündeme gelen Kalben'e “Kendinden geçmiş”, "Hırslı kekim sakin ol", "Az papatya çayı içse" yorumları yapıldı.

Kalben'in hayranları ise o anlara "Kadın içinden geldiği gibi dans etmiş şahane" yorumlarında bulundu.

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Kalben sosyal medya

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