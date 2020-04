BASBAŞ korona virüsten etkilenmeyecek

"Eskisi gibi olmayacak"

ESBAŞ olarak haziran içinde normalleşmenin başlayacağına işaret eden Güler, "Ama eskisi gibi olmayacak. Açılmak zorunda. Bugünkü kısıtlamalarla hayat devam edemez. Açtığımız zaman da eskisi gibi çalışmayacak. En azından biz eskisi gibi toplantı yapmayacağız. Eskisi gibi hizmetlerimiz eskisinden daha dikkatli olacak. Bütün operasyonlarda mesafemize dikkat ederek çalışacağız. İşler başlayacak ama işlerimizi eskisi gibi yapamayacağız" diye konuştu. Ramazan Bayramı’ından sonra dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iş hayatının başlayacağına değinen Güler, bunun ilk etapta kontrollü olacağını dile getirdi.

"Hedef dünyanın en iyi serbest bölgesi olmak"

İnsan kaynakları organizasyonlarından olan Great Place to Work Enstitüsünün hazırladığı "Türkiye’nin En İyi İşverenleri" listesinde ESBAŞ’a, "500-2000 Çalışan Sayısı Kategorisi"nde "Türkiye’nin En İyi İşvereni Ödülü" ve "Sektöründe Ege Bölgesi’nin En İyi İşvereni" ödülleri verildiğini anımsatan Güler, bu ödüllerin hemen alınmadığını, bir kültür sonucu bu günlere ulaşıldığını vurguladı. Bu kültürün bir anda oluşmadığını ancak bir anda dağılabildiğinin altını çizen Güler, "Bizim temel iki noktamızı var. Dünyanın en iyi serbest bölgelerinden biri olacağız. Bunu yapabilmek için de dünyanın en iyi yönetilen şirketlerinden biri olacağız. Bu çok iddialı. Bu lafta kalırsa hiçbir şey olmaz. İstikrarlı bir şekilde bunun üzerine çalışıyoruz. Bunu yapabilmenin bir çok parametresi var ama en önemlisi de başarılar insanlarla beraber geliyor. Çalışanlarınızı iyi düşünmeniz lazım. Bunun da formülü her ESBAŞ çalışanın mutlu olması. Bunun bugün değil senelerdir söylüyoruz" diye konuştu. Ödülü kurucuları merhum Kaya Tuncer’e ithaf ettiklerini belirten Güler, "30 yıldır yüksek bir inançla, her ne şart altında olursa olsun, kesintisiz olarak ESBAŞ değerlerini uygulamanın ödülünü almış olduk" ifadelerini kullandı.