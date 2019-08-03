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Başıboş köpeklerden bıkan vatandaşlar pankartı alıp sokağa çıktı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.08.2019 14:36 | Son Güncelleme

Bilecik’in Gölpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi sakinleri, sokak köpeklerinin toplanarak, barınaklara götürülmesi için eylem yaptı. 'Köpekler barınaklara götürülsün', 'Can güvenliğimiz yok', 'Parklarda oturamıyoruz' yazılı dövizler taşıyan grupta yer alan mahalle muhtarı Sebahat Gölcük, köpeklerin hayvan barınağında daha iyi bakılacağını ifade ederek, “Bizim hayvanlara karşı bir kinimiz yok” dedi.

Gölpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde sokak köpeklerinden şikayet eden bir grup, eylem yaptı. Ellerinde 'Köpekler barınaklara götürülsün', 'Can güvenliğimiz yok', 'Parklarda oturamıyoruz' yazılı dövizler taşıyan grup, sokak aralarında yürüdü. İstiklal Mahallesi Muhtarı Sebahat Gölcük, hayvanları herkesten fazla sevdiğini belirterek, “Biz hayvanların barınaklarda güvence altında olması için bu yürüyüşü yaptık. Hayvanlarımızın orada güzel bakılmasını istiyoruz, kısırlaştırılmasını istiyoruz. Köpeklere hayvan barınağında daha iyi bakılacaktır. Bizim hayvanlara karşı kinimiz yok, kimsenin de olamaz, onlar da bir can. Çocuklarımıza parklarda sıkıntı yaratıyorlar. Çocukları okula götüren anneler var, camiye giden yaşlılarımız var. İmza toplamak için kadın halimde gece yarılarına kadar gezdim. Beş mahallemizdeki muhtarlarımız imza toplaması gerekiyordu, hepsini ben topladım. Kimseden destek almadım” dedi.

Grup, belediyenin 5 mahalledeki başıboş köpekleri toplayıp, barınaklarda bakmasını istedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik sokak hayvanları pankart

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
tamamen haklılar. 3. dünya ülkesi olduk her anlamda. gelişmiş hiç bir ülkenin sokaklarında başıboş kedi köpek olmaz. barınaklarda kısırlaştırılıp bakılsın hayvanlara. kısıra bakmayın da benim bir tane yavrum canı onlardan kıymetli değil
hayvanların yaşam alanlarımı kaldı insanlıktan daha çok merhametli oldukları aşikar.
BU KONU TÜRKİYE NİN HERYERİNDE BÜYÜK SORUN OLARAK DURUYOR. KURUMLAR TOPU BİRBİRİNİN ÜZERİNE ATIYOR. SANIRIM İLGİLİ YASA TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLİP KEDİ KÖPEK GİBİ HAYVANLARIN OLMADIK YERLERDE BAŞIBOŞ GEZMEZİNİ ENGELEMEK ŞART OLDU. İNGİLİZLER TÜRKİYE YE GELECEK VATANDAŞLARINI BU KONUDA UYARDIĞINA GÖRE SORUN OLDUĞUNU KABUL EDELİM
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