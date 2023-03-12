Başım Belada dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Başım Belada dizisi nerede çekiliyor? İşte Atv'nin yeni dizisinin konusu, oyuncuları ve çekim yerleri

Başım Belada dizisi 2. bölüm heyecanla bekleniyor. Her hafta pazar günleri yayınlanacak olan Başım Belada dizisi, Yargı'ya rakip olabilecek mi merak konusu oldu. Yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek'in üstlendiği, senaryosunu Hasan Burak Kayacı'nın yazdığı Başım Belada dizisi konusu, oyuncuları ve çekim yerleri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
Eski bir polis memuru olan Azam Kamber yakın arkadaşı Pele'yle birlikte haksızlığa uğrayanların davalarını takip etmek için bir ekip kurmuştur. Yaşadığı acı verici olaydan sonra, Trabzon'daki annesi onu çocukluk arkadaşı Melike'yle evlendirmek istemektedir. Azam baskıları savuşturmaya çalışırken Pele işgüzarlık yapar ve Azam'ın yeni komşuları olan Biçer ailesinin büyük kızı Leyla'nın fotoğrafını "Sevdiğim kız" notuyla Azam'ın telefonundan Şerife'ye gönderir.
Bunun üzerine Kamber ailesi Melike'yi de yanlarına alıp apar topar Trabzon'dan İstanbul'a Azam'ın yanına gelir. Azam büyük bir açmaza düşer, bir yandan sevdiğim kız yalanıyla baş etmek, bir yandan da babasından sakladığı polislikten istifa ettiği gerçeğini saklamaya devam etmelidir. Nitekim babası kalbinden rahatsızdır. Azam istifa ettiğini babasından nasıl saklayacaktır?
Başım Belada dizisi, ilk bölümüyle geçen hafta izleyicilerin karşısına çıktı. Çekimleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen dizi, kurgu bir hikayeyle ekranlara gelecek.
Keremcem - Azam
Merih Öztürk - Leyla
Kaan Taşaner - Çağdaş
Umut Oğuz - Pele
Sinan Çalışkanoğlu - Yüksel
Yağmur Öztürk - Melike
Ali Çatalbaş - Tayfur
Zeynep Kumral - Narin
Ali İpin - Hikmet
Selahattin Taşdöğen - Namık
Murat Akkoyunlu - Üstün
Ayçin İnci - Melis
Nazan Diper - Şerife
Yiğit Ege Yazar - Buğra
Sevinç Kıranlı - Vildan
Bilgesu Kural - Berna
Ferdi Kurtuldu - Timur
Orhan Eşkin - Oktay
Berke Üzrek - Badi Uğur
Burakhan Yılmaz - Safa
Bade Arazlı - Işıl
Necip Karakaya - Ali Rıza