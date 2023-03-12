Başım Belada dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Başım Belada dizisi nerede çekiliyor? İşte Atv'nin yeni dizisinin konusu, oyuncuları ve çekim yerleri

Başım Belada dizisi 2. bölüm heyecanla bekleniyor. Her hafta pazar günleri yayınlanacak olan Başım Belada dizisi, Yargı'ya rakip olabilecek mi merak konusu oldu. Yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek'in üstlendiği, senaryosunu Hasan Burak Kayacı'nın yazdığı Başım Belada dizisi konusu, oyuncuları ve çekim yerleri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

BAŞIM BELADA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Eski bir polis memuru olan Azam Kamber yakın arkadaşı Pele'yle birlikte haksızlığa uğrayanların davalarını takip etmek için bir ekip kurmuştur. Yaşadığı acı verici olaydan sonra, Trabzon'daki annesi onu çocukluk arkadaşı Melike'yle evlendirmek istemektedir. Azam baskıları savuşturmaya çalışırken Pele işgüzarlık yapar ve Azam'ın yeni komşuları olan Biçer ailesinin büyük kızı Leyla'nın fotoğrafını "Sevdiğim kız" notuyla Azam'ın telefonundan Şerife'ye gönderir.

Bunun üzerine Kamber ailesi Melike'yi de yanlarına alıp apar topar Trabzon'dan İstanbul'a Azam'ın yanına gelir. Azam büyük bir açmaza düşer, bir yandan sevdiğim kız yalanıyla baş etmek, bir yandan da babasından sakladığı polislikten istifa ettiği gerçeğini saklamaya devam etmelidir. Nitekim babası kalbinden rahatsızdır. Azam istifa ettiğini babasından nasıl saklayacaktır?

BAŞIM BELADA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Başım Belada dizisi, ilk bölümüyle geçen hafta izleyicilerin karşısına çıktı. Çekimleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen dizi, kurgu bir hikayeyle ekranlara gelecek.

BAŞIM BELADA OYUNCULARI KİMLER?

Keremcem - Azam

Merih Öztürk - Leyla

Kaan Taşaner - Çağdaş

Umut Oğuz - Pele

Sinan Çalışkanoğlu - Yüksel

Yağmur Öztürk - Melike

Ali Çatalbaş - Tayfur

Zeynep Kumral - Narin

Ali İpin - Hikmet

Selahattin Taşdöğen - Namık

Murat Akkoyunlu - Üstün

Ayçin İnci - Melis

Nazan Diper - Şerife

Yiğit Ege Yazar - Buğra

Sevinç Kıranlı - Vildan

Bilgesu Kural - Berna

Ferdi Kurtuldu - Timur

Orhan Eşkin - Oktay

Berke Üzrek - Badi Uğur

Burakhan Yılmaz - Safa

Bade Arazlı - Işıl

Necip Karakaya - Ali Rıza



