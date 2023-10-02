"Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat" demişti! Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı

Kara para akladığı iddialarıyla günlerdir gündemden düşmeyen fenomen Dilan Polat ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Banu Parlak, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tetikçi tutarak kendini vurdurtmak istediğini öne sürmüştü. Parlak, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" demişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Banu Parlak'ın Başakşehir'de bulunan güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Gece 02.00 ve 05.00 sıralarında iki ayrı saldırı düzenlenen iş yerine 5 kurşunun isabet ettiği öğrenildi.

KAMERA KAYITLARINI PAYLAŞTI

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan güzellik merkezine gelen motosikletli 2 şüpheli, iş yerine silahla ateş açtı. Banu Parlak sosyal medya hesabından kamera kayıtlarını ve olay yerini paylaştı.

“TEK BAŞIMA KADINIM DİYE SUSTURAMAYACAKSINIZ BENİ”

Parlak yaptığı açıklamada "Hata yapmayacağım, uğraşmayın. Bir tane yanlış kelime kullanmayacağım. O kadar usulsüz ki her şey. Sizin o usulsüzlüklerinizin üzerine gideceğim. Tek başıma kadınım diye susturamayacaksınız beni. Hadi bakalım, şimdi başlıyoruz" dedi.

