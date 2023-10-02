MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat" demişti! Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı

"Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat" demişti! Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı

02.10.2023 09:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sosyal medya fenomeni Banu Parlak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" demişti. Açıklamasının ardından fenomen isim sosyal medya hesabından güzellik merkezinin kurşunlandığını duyurdu.

Kara para akladığı iddialarıyla günlerdir gündemden düşmeyen fenomen Dilan Polat ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Banu Parlak, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tetikçi tutarak kendini vurdurtmak istediğini öne sürmüştü. Parlak, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" demişti.

Ekran görüntüsü 2023-10-02 094532

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Banu Parlak'ın Başakşehir'de bulunan güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Gece 02.00 ve 05.00 sıralarında iki ayrı saldırı düzenlenen iş yerine 5 kurşunun isabet ettiği öğrenildi.

Ekran görüntüsü 2023-10-02 093650

KAMERA KAYITLARINI PAYLAŞTI

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan güzellik merkezine gelen motosikletli 2 şüpheli, iş yerine silahla ateş açtı. Banu Parlak sosyal medya hesabından kamera kayıtlarını ve olay yerini paylaştı.

Ekran görüntüsü 2023-10-02 094622

“TEK BAŞIMA KADINIM DİYE SUSTURAMAYACAKSINIZ BENİ”

Parlak yaptığı açıklamada "Hata yapmayacağım, uğraşmayın. Bir tane yanlış kelime kullanmayacağım. O kadar usulsüz ki her şey. Sizin o usulsüzlüklerinizin üzerine gideceğim. Tek başıma kadınım diye susturamayacaksınız beni. Hadi bakalım, şimdi başlıyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonluk jest! Mermer çantasının fiyatı dudak uçuklattıMilyonluk jest! Mermer çantasının fiyatı dudak uçuklattı
Paraya para demiyorlar! Dünyanın en çok kazanan fenomeni bakın kim çıktıParaya para demiyorlar! Dünyanın en çok kazanan fenomeni bakın kim çıktı
Aynı gün hem nişan hem kına yapmıştı! Düğün tarihini açıkladıAynı gün hem nişan hem kına yapmıştı! Düğün tarihini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Banu Parlak Dilan Polat sosyal medya istedi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.