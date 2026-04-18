Başıma gelmez demeyin! Klozetten çıkabilecek 5 hayvan

Tuvalette otururken bir anda beklenmedik bir durumla karşılaşmak çoğu kişinin en büyük korkularından biri. Uzmanlar, bu tür olayların oldukça nadir yaşandığını belirtse de tamamen imkansız olmadığının altını çiziyor. Bu yüzden başıma gelmez demeyin sevgili okur. Özellikle kanalizasyon sistemleri ve borulardaki çatlaklar, bazı canlıların bu alanlara ulaşmasına neden olabiliyor.

EN SIK KARŞILAŞILAN CANLILAR

Fare

Kanalizasyon sistemlerinde sıkça yaşayan fareler, dar alanlardan geçebilme yetenekleriyle biliniyor. Uzmanlara göre fareler uzun süre yüzebiliyor ve yiyecek bulmak için borular boyunca ilerleyebiliyor.

Mutfak giderlerinden gelen kokular da bu hayvanları cezbedebiliyor. Tuvalet borularındaki U şeklindeki yapı ise farelerin kısa süreli nefes almasına olanak tanıyabiliyor. Bu nedenle nadir de olsa klozette fare görülmesi mümkün.

Yılan

Yılanların tuvalete ulaşması oldukça düşük bir ihtimal olsa da tamamen imkansız değil. Özellikle sıcak havalarda su arayan yılanlar evlere açık kapı, pencere ya da çatlaklardan girebiliyor.

Bazı durumlarda kanalizasyon sistemine giren yılanlar da avlarını takip ederken borulara yönelerek klozete kadar ulaşabiliyor. Ancak uzmanlar, bu yolculuğun oldukça zorlu olduğunu ve çoğu yılanın bu süreci atlatamadığını belirtiyor.

Kurbağa

Kurbağalar nemli ortamlarda yaşamayı tercih ettiği için kanalizasyon sistemleri onlar için uygun bir alan oluşturabiliyor. Borulardaki çatlaklardan ya da havalandırma borularından içeri giren kurbağalar, zaman zaman tuvaletlerde görülebiliyor. Uzmanlar, bu canlıların genellikle zararsız olduğunu ve dikkatli bir şekilde dışarı bırakılabileceğini ifade ediyor.

SADECE BUNLARLA SINIRLI DEĞİL

Uzmanlara göre nadir de olsa:

fare

yılan

kurbağa

hamamböceği

kertenkele

gibi kanalizasyon sistemleri üzerinden evlere ulaşabiliyor.

BU DURUMU ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMALI?

Uzmanlar, bu tür durumların önüne geçmek için bazı önlemler alınabileceğini belirtiyor:

Tuvalet borularına geri akış önleyici vana taktırılabilir

Kanalizasyon borularında çatlak olup olmadığı kontrol edilmeli

Çatıdaki havalandırma borularına tel örgü yerleştirilmeli

Boru sistemleri düzenli olarak kontrol edilmeli

Uzmanlara göre bu tür olaylar oldukça nadir yaşansa da tamamen imkansız değil. Özellikle büyük şehirlerde ve yoğun kanalizasyon ağlarının bulunduğu bölgelerde bu risk biraz daha artabiliyor. Basit önlemlerle bu tür istenmeyen sürprizlerin önüne geçmek mümkün.