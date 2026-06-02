Futbol topu sandı, yaklaşınca gerçeği anladı! Dev cisim 5 kilo çıktı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde merada dikkat çeken bir keşif yapıldı. Mantar toplamak için kırsal alana çıkan bir vatandaşın uzaktan futbol topuna benzettiği cisim, bakın ne çıktı...

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir vatandaşın merada futbol topuna benzettiği cismin, 5 kilogram ağırlığında dev bir mantar olduğu belirlendi.

İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Tercan ilçesine bağlı Fındıklı köyü kırsalında mantar toplamak için araziye çıkan bir vatandaş, merada futbol topunu andıran büyük bir cisim fark etti.

Cisme yaklaşarak inceleyen vatandaş, bunun mantar olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

Yaklaşık 5 kilogram ağırlığında ve 50 santimetre yarıçapında olduğu tespit edilen mantar, inceleme yapılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bölgede nadir rastlanan büyüklükteki mantar, görenlerin ilgisini çekti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Erzincan mantar
