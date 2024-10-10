Basın toplantısında Arda Güler, Carlo Ancelotti ile arasındaki spekülasyonlara açıklık getirdi! ''Milli Takımla kupa kazanmak istiyorum'' Montella'dan çarpıcı sözler!

UEFA Uluslar B Ligi 4.Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile kozlarını paylaşacak. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve genç futbolcumuz Arda Güler basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları;

''EKİM AYINDAN ÜMİTLİYİM''

"Her maç, milli takımda final gözüyle bakılıyor. Az sürede iki maç oynanıyor. Onları en iyi şekilde geçirmek gerekiyor. Eylül ayında çok iyi sonuçlar aldık. Ekim ayı daha iyi olacak. Bu konuda şüphem yok. Sonuçlarımız çok iyiydi eylül ayında. Bu iki maçta da iyi sonuçlar almak istiyoruz. Ekim ayından gayet ümitliyim. En iyi şekilde temsil edeceğimizi biliyorum."

''ARDA'NIN ORADA OLMASI ÇOK BÜYÜK ANLAM İFADE EDİYOR''

"Arda'nın geleceği için biz karar veremeyiz. Real Madrid karar verecek. Ben tabii ki futbolcularımızın daha çok oynamasını dilerim. Real Madrid'de oynamak demek, çok büyük rekabette olmak demek. Sezon başında sakatlığı oldu ama geçen sezona göre daha çok süre almaya başladı. Dünyanın en büyük kulübü. Orada olması ve yetişmesi, çok büyük anlam ifade ediyor."

''ENDİŞE DUYMUYORUM''

"Stoper konusunda endişe duymuyorum. Çok büyük bir havuzumuz var. Bu sene sakatlıklar oldu ama takip ettiğimiz genç profiller de var. O konuda bir endişe duymuyorum."

''TEHLİKELİ BİR TAKIM''

"Karadağ çok iyi bir takım. İlk iki maçta sonuçlar istedikleri gibi olmadı belki, ilk maçta duran toptan iki gol yediler. İkinci maçta da Galler'e karşı maçın başında geriye düştüler. Sadece sonuçlandıramadılar. Tehlikeli bir takım, sonsuz saygı duyuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp, sonuç almak istiyoruz."

İşte Arda Güler'in açıklamaları;

''ANCELOTTİ İLE ARAMDA SORUN YOK''

"Carlo Ancelotti ile aramda hiçbir sorun yok. Bu sene daha fazla süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada her şey yolunda. Tabii ki her maç oynamak isterim ama hiçbir problem yok. Milli takıma da hizmet etmek istiyorum, goller, asistler yapmak istiyorum."

''EN GÜZEL GOLLERİMDEN BİRİNİ BURADA ATTIM''

"Yeniden Samsun'da olmak çok güzel. Kariyerimin en güzel gollerinden birini burada attım. İnşallah yarın da gol atarım ama öncelikle kazanmak istiyoruz."

''MİLLİ TAKIMDA KUPA KAZANMAK İSTİYORUM''

"Kariyerimi bırakmadan inşallah milli takımla kupa kazanmak istiyorum. Başarılar kazanmak istiyorum. Rolle ilgili, bazen orta sahada, bazen sağ kanatta oynuyorum. Hocalarım ne isterse onları yapmaya çalışıyorum."