Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısının ardından yaşadığı sürpriz buluşmayla gündeme geldi. Portekizli teknik adamın gazeteciler arasında bulunan kuzenine gösterdiği sevgi dolu hareket sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MOURINHO'DAN KUZENİNE SÜRPRİZ JEST

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, katıldığı basın toplantısının bitiminde gazeteciler arasında bulunan kuzeniyle karşılaştı. Portekizli çalıştırıcı, gazeteci olan kuzeninin yanına giderek ona sarıldı ve alnından öptü.

Jose Mourinho, basın toplantısında gazeteci kuzenini tanıttı.

"Portekiz'in en iyi gazetecilerinden biri, ama grubu bana çok kötü davranıyor, bu yüzden onunla konuşmuyorum."

Mourinho'nun bu samimi davranışı salonda bulunanların dikkatini çekerken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Söz konusu anlar futbolseverlerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

REAL MADRID, BARCELONA'NIN 3 PUAN GERİSİNDE

Mourinho yönetimindeki Real Madrid, La Liga'da oynadığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Topladığı 33 puanla ikinci sırada yer alan başkent temsilcisi, 36 puanlı lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde bulunuyor.

Ligde rakip fileleri 33 kez havalandıran Real Madrid, kalesinde ise 11 gol gördü.

SIRADAKİ RAKİP ALAVES

Real Madrid, La Liga'nın 14. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Alaves'i konuk edecek. Mourinho'nun öğrencileri, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak Barcelona ile aralarındaki puan farkını azaltmayı amaçlıyor.