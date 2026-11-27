Teknik direktörlük kariyerini ülkesinde sürdüren Alex de Souza'nın yeni adresi netleşti. Athletic Club ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu, Brezilya'da yeni bir maceraya başlıyor.

ALEX DE SOUZA CEARA İLE ANLAŞTI

Athletic Club ile yeni sözleşme konusunda uzlaşamayan Alex de Souza, kariyerine Brezilya'da devam etme kararı aldı. Ceara, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla deneyimli çalıştırıcının takımın başına getirildiğini bildirdi.

Kulübün duyurusunda, "Alex de Souza, Ceara'nın yeni teknik direktörü! Vozao ile birlikte birçok başarıya imza atacağınız bir hikâye olsun!" ifadeleri kullanıldı.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Ceara'nın resmi açıklamasında Alex de Souza ile 1 yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi. Tecrübeli teknik adamın ekibinde daha önce beraber çalıştığı yardımcı antrenörler Jose Roberto Lucini ve Joao Paulo Cavalcanti ile kondisyon antrenörü Alexandre Souza da yer alacak.

FORTALEZA İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Alex de Souza'nın ismi daha önce Brezilya'nın bir başka takımı Fortaleza ile anılmıştı. Ülke basınında çıkan haberlerde, 49 yaşındaki teknik adamın Fortaleza'dan gelen teklife olumlu yaklaştığı ve takımın başına geçebileceği öne sürülmüştü. Ancak Alex, bu iddiaları yalanlayarak söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

CEARA SON HAFTADA LİGDE KALDI

Yeni takımı Ceara, sezonu 44 puanla 16. sırada tamamlayarak ligde kalmayı başardı. Son hafta CRB AL deplasmanına konuk olan Brezilya ekibi, öne geçtiği mücadelede rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Ceara'nın en yakın rakibi Avai de son haftada America MG deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Ancak Ceara'nın aldığı beraberlik, rakibinin küme düşmesine neden oldu ve takımın ligde kalmasını garantiledi.

ATHLETIC CLUB'DAN ALEX DE SOUZA'YA VEDA

Alex de Souza'nın ayrılığının ardından eski kulübü Athletic Club da bir veda mesajı yayımladı. Sözleşme yenileme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını açıklayan kulüp, deneyimli teknik adamın yanı sıra yardımcı antrenörleri Jose Roberto Lucini ve Joao Paulo Cavalcanti ile kondisyoner Alexandre Souza'ya teşekkür etti.

Kulübün açıklamasında, teknik ekibin sezon boyunca ortaya koyduğu emek ve özveri için teşekkür edilirken kariyerlerinin devamında başarı dilekleri iletildi.