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  4. Başına kaza gelen arkadaşına güldü ama genç adam saniyeler içerisinde yere yığıldı!

Başına kaza gelen arkadaşına güldü ama genç adam saniyeler içerisinde yere yığıldı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.11.2024 09:31
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Bilardo oynuyorlardı. Öyle bir vurdu ki, 178 gramlık top genç adamın kafasına isabet etti. Arkadaşını hafif şekilde yaralayan adam diğer oyuncularla beraber katıla katıla güldü. Ancak kafasına top gelen genç adam saniyeler içinde yere yığıldı.

Başına kaza gelen arkadaşına güldü ama genç adam saniyeler içerisinde yere yığıldı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde arkadaşlarıyla bilardo oynayan Beyazıt Geçin isimli vatandaşın başına adeta görünmez kaza geldi. Takım arkadaşı Ogün Güner’in vuruş yaptığı esnada tam karşıda bulunan Geçin’in kafasına bilardo topu isabet etti.

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An be an kameraya yansıyan olayda Geçin, kafasından hafif şekilde yaralanarak yere yığılırken arkadaşlarıysa kahkahaya boğuldu. Gülümseten anların yaşandığı olayda kafasına bilardo topu isabet eden kazayı Beyazıt Geçin olayı hafif şekilde atlattı.

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“TOPUN ORTASINA VURACAĞINA BİRAZ ALTINA VURDUM”

Yaptığı vuruşla bilardo topunu takım arkadaşının başına isabet ettiren Ogün Güner, “Takım arkadaşım topun tam karşısında duruyordu. Topun ortasına vuracağına biraz altına vurdum. Sonra arkadaş topa kafa koydu, yaralandı. Hastaneye gittik hafif yaralıymış arkadaşımız” dedi.

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“TAKIM ARKADAŞIM TOPUN ORTASINA VURACAĞINA ALTINA VURDU VE SEKEREK KAFAMA GELDİ”

Yaşananları an be an anlatan Beyazıt Geçin, “Bilardo oynuyorduk. Takım arkadaşım topun ortasına vuracağına altına vurdu ve sekerek kafama geldi. Ondan sonra o an ne oldu bilmiyorum. Bir an kendimi kaybettim, hafif yaralandım. O kadar ciddi bir durum yok. Biraz hızlı vurdu topa ve sert geldi. Bir an kendimi kaybettim, korkudan olabilir. Ama yine oynamaya devam ediyorum, sevdiğim bir oyun.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay bilardo top
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