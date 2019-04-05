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Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 05.04.2019 09:07 | Son Güncelleme

Başındaki şişliklerden rahatsız olarak doktora giden ABD'li, Sandra Lee sayesinde ağrılarından kurtuldu.

Daha önce yaptığı operasyonların görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Sandra Lee, yeni operasyonu ile de çok konuşuldu.

Fenomen doktor Dr. Pimple yine ilginç operasyona imza attı.
Yaptığı operasyonlarla hayrete düşüren Dr. Pimple Popper, yine sosyal medyada gündeme oturmayı başardı.
Başındaki şişlikten rahatsız olan bir adam doktora gitti. Başında bulunan şey ameliyatla aldı.
Ameliyatın görüntüleri ise yine görüntülenme rekorları kırdı.
İşte o operasyondan kareler...
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Anahtar Kelimeler:
Sandra Lee doktor operasyon

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