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  4. Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya balkona çıkıp avazı çıktığı kadar bağırdı: Ben başardım

Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya balkona çıkıp avazı çıktığı kadar bağırdı: Ben başardım

04.11.2024 10:24
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Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.11.2024 10:24
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Katıldığı ses yarışmasında tanındıktan sonra eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan Mutlu Kaya uzun zamandır zorlu bir tedavi görüyor. Yürümekte konuşmakta zorlanan Mutlu Kaya balkona çıkıp avazı çıktığı kadar bağırdı.

Yayınlandığı dönem çok konuşulan Sesi Çok Güzel yarışmasında Sibel Can'ın keşfettiği Mutlu Kaya hem sesi hem de doğal güzelliğiyle o dönem tüm Türkiye'de tanınmıştı.

Mutlu Kaya, katıldığı bir ses yarışmasında sonra erkek arkadaşı tarafından başından vuruldu. Uzun süre zorlu bir tedavi gören Mutlu Kaya vücudunun büyük bölümünü kullanmakta güçlük çekiyor, zor duyulabilen bir sesle konuşuyordu.

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Bu süreçte ablası Dilek Kaya da sevgilisi tarafından öldürüldü. Acı dolu hayatına rağmen umudunu hiç yitirmeyen Mutlu Kaya bu olaydan sonra içine kapanarak tedaviyi bir süre reddetmişti.

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Ancak daha sonra "Pes etmem" diyerek tedaviye devam eden Mutlu Kaya yürüme konuşmada ilerleme kaydetti ve gelişmesini de sık sık sosyal medyadan paylaştı. Kaya son olarak tek başına ayağa kalkmayı bile başardı.

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Mutlu Kaya son olarak da sosyal medyada balkona çıkarak avazı çıktığı kadar "Ben başardım" diye bağırdığı anları paylaşarak herkesi mutlu etti. Kaya ayrıca bir de şarkı çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
Mutlu Kaya Sibel Can
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