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Mercan Köşk için karar verildi! Tarih belli oldu

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı ve yeni sezonda Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak olan Mercan Köşk için karar verildi. Mercan Köşk'ün yayın tarihi belli oldu.

Mercan Köşk için karar verildi! Tarih belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Atv'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlar arasında yer alan FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisi için karar verildi.

İlk 3 bölümü hazır olan Faro ve Sinehane imzalı “Mercan Köşk” dizisi 5 Eylül Cumartesi akşamı atv’de izleyicisinin karşısına çıkacak. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani’yi başrollerde buluşturan dizinin yeni afişi yayınlandı.

Mercan Köşk için karar verildi! Tarih belli oldu 1

Başrol karakterleri Aras, Cemre ve Toprak’ı aynı karede buluşturan yeni afiş hikayenin önemli unsurlarından biri olan portakal bahçesinde yapıldı. Afişte geçmişin izlerini taşıyan üç karakterin giderek iç içe geçen hayatlarına gönderme yapılıyor. Yahya Samancı’nın yönettiği Mercan Köşk ekibi yeni bölümlerin çekimleri için sete çıkmaya hazırlanıyor.

Mercan Köşk için karar verildi! Tarih belli oldu 2

MERCAN KÖŞK OYUNCU KADROSU:
Kubilay Aka’nın Aras’a, Hafsanur Sancaktutan’ın Cemre’ye, Bertan Asllani’nin ise Toprak’a hayat verdiği dizinin zengin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor.

Mercan Köşk'ün çekimleri Tarsus'ta gerçekleştiriliyor. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizinin orijinal hikâyesi Ahunur Serdaroğlu imzası taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Hafsanur Sancaktutan Mercan Köşk
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