Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya kendisine gelen o mesajı "Bunu da söyleyeceğim" diyerek ifşa etti! "Karısıyla..."

Bahar dizisinde Rengin karakterini canlandıran Ecem Özkaya Sibel Arna'nın konuğu oldu.

Ecem Özkaya özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunurken kendisine gelen bir mesajı da ifşa etti. Aşka açık olduğunu ifade eden Ecem Özkaya "Aşk kadınıyım diyebilirim yani hani ama duvarlarım, filtrelerim, sınırlarım artık çünkü biz olma hali karşı cinsle değil biz olma yani benim hayatımın ve bizim hayatımızın gerçeği gibi bir durum var. Yani umarım denk geliriz bu yaşamda ya ona tekrar" dedi.

Sibel Arna bu sırada kendisine gelen mesajlardan bahsetti. Ecem Özkaya da tam bu sırada Instagram'dan gelen DM'lere dair açıklamalarda bulundu.

"KİMSENİN BÖYLE BİR CESARETİ OLMADI"

Bahar'ın Rengin'i "O klavye arkasındaki delikanlılık. Hadi çık bakayım kardeşim. Sen benim bu yüzüme bir evlenme teklif ediyor aa aa hadi canım ya nasıl ya. Bir de yani bunu da söyleyeceğim üzgünüm ama yani karısıyla profil fotoğrafı var bana DM gönderiyor; benimle evlenir misin?" dedi.



Oyuncu "Bu arada gerçekten bana hayatta daha kimsenin affedersin böyle bir cesareti olmadı" diyerek bu tarz mesajlara tepki gösterdi.