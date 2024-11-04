MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya kendisine gelen o mesajı "Bunu da söyleyeceğim" diyerek ifşa etti! "Karısıyla..."

Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya kendisine gelen o mesajı "Bunu da söyleyeceğim" diyerek ifşa etti! "Karısıyla..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.11.2024 10:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya konuk olduğu programda kendisine gelen mesajları anlattı. Bir erkeğin attığı mesajı açıklarken "Bunu da söyleyeceğim" diyen Ecem Özkaya tepki de gösterdi.

Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya kendisine gelen o mesajı "Bunu da söyleyeceğim" diyerek ifşa etti! "Karısıyla..."

Bahar dizisinde Rengin karakterini canlandıran Ecem Özkaya Sibel Arna'nın konuğu oldu.

Ecem Özkaya özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunurken kendisine gelen bir mesajı da ifşa etti. Aşka açık olduğunu ifade eden Ecem Özkaya "Aşk kadınıyım diyebilirim yani hani ama duvarlarım, filtrelerim, sınırlarım artık çünkü biz olma hali karşı cinsle değil biz olma yani benim hayatımın ve bizim hayatımızın gerçeği gibi bir durum var. Yani umarım denk geliriz bu yaşamda ya ona tekrar" dedi.

1

Sibel Arna bu sırada kendisine gelen mesajlardan bahsetti. Ecem Özkaya da tam bu sırada Instagram'dan gelen DM'lere dair açıklamalarda bulundu.

Ekran görüntüsü 2024-11-04 100912

"KİMSENİN BÖYLE BİR CESARETİ OLMADI"

Bahar'ın Rengin'i "O klavye arkasındaki delikanlılık. Hadi çık bakayım kardeşim. Sen benim bu yüzüme bir evlenme teklif ediyor aa aa hadi canım ya nasıl ya. Bir de yani bunu da söyleyeceğim üzgünüm ama yani karısıyla profil fotoğrafı var bana DM gönderiyor; benimle evlenir misin?" dedi.

UOUIOUIO
Oyuncu "Bu arada gerçekten bana hayatta daha kimsenin affedersin böyle bir cesareti olmadı" diyerek bu tarz mesajlara tepki gösterdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ecem Özkaya
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA! TÜİK Ekim ayı enflasyon oranını açıkladı...

SON DAKİKA! TÜİK Ekim ayı enflasyon oranını açıkladı...

Kiraya yapılacak zam oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

Kiraya yapılacak zam oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum!

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum!

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı!

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı!

Akaryakıtta yeni sistem başlıyor! 1 Ocak'ta zorunlu olacak...

Akaryakıtta yeni sistem başlıyor! 1 Ocak'ta zorunlu olacak...

Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama! 'Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim' diyerek duyurdu... Pijama detayı dikkat çekti

Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama! 'Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim' diyerek duyurdu... Pijama detayı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.