Başkan açıkladı: Lig devam ederse sahaya çıkmayız!

İtalya'da koronavirüs salgını tüm etkisiyle sürüyor. Brescia Başkanı Massimo Cellino, liglerin devam etmesi halinde takımının sahaya çıkmayacağını söyledi.
Liglerin devamı için konuşan Cellino; "Tekrar ediyorum! Devam kararı alınırsa sahaya çıkmayız. Bu bir provokasyon değil. Puanlar kaybetmemize izin vereceğim, böyle bir durumda tüm sorumluluğu üzerime alırım." dedi.
Brescia Başkanı sözlerini; "Bencilliğin çok fazla tezahürünü gözlemliyorum, çok fazla kişi durumu kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor. Lotito (Lazio'nun sahibi) liglerin devam etmesini mi istiyor? Onun sesini duymuyorum bile. Sadece dinlemeye değer olan insanları dinliyorum." diyerek bitirdi.
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