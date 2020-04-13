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Başkan açıkladı: Lig devam ederse sahaya çıkmayız!

İTALYA HABERLERİ  | 13.04.2020 14:11 | Son Güncelleme

Koronavirüsün Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, Serie A ekibi Brescia'nın başkanı Massimo Cellino'dan çarpıcı bir çıkış geldi. Cellino, böyle bir ortamda futbol oynamanın mümkün olmadığını belirtip maçlar başlasa bile sahaya çıkmayarak bu kararı protesto edeceklerini açıkladı.

Başkan açıkladı: Lig devam ederse sahaya çıkmayız!

İtalya'da koronavirüs salgını tüm etkisiyle sürüyor. Brescia Başkanı Massimo Cellino, liglerin devam etmesi halinde takımının sahaya çıkmayacağını söyledi.

"LİG DEVAM EDERSE SAHAYA ÇIKMAYIZ"

Liglerin devamı için konuşan Cellino; "Tekrar ediyorum! Devam kararı alınırsa sahaya çıkmayız. Bu bir provokasyon değil. Puanlar kaybetmemize izin vereceğim, böyle bir durumda tüm sorumluluğu üzerime alırım." dedi.

Brescia Başkanı sözlerini; "Bencilliğin çok fazla tezahürünü gözlemliyorum, çok fazla kişi durumu kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor. Lotito (Lazio'nun sahibi) liglerin devam etmesini mi istiyor? Onun sesini duymuyorum bile. Sadece dinlemeye değer olan insanları dinliyorum." diyerek bitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Serie A Brescia koronavirüs

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