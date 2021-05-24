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Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu: Arda Turan ile olmaz

24.05.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü başkanlık seçimine hazırlanırken adaylardan Eşref Hamamcıoğlu, Fatih Terim'e sahip çıktı.

Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu: Arda Turan ile olmaz

Galatasaray Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısının 12 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 19 Haziran'da düzenleneceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpte yaklaşan seçim öncesi yaşanan Mustafa Cengiz - Fatih Terim krizi gündeme oturdu. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda Terim'in 'Galatasaray'ın futbol aklı' olduğunu söyledi.

Hamamcıoğlu'nun verdiği demeçlerden öne çıkan başlıklar şöyle;

"TERİM DİNLENMEK İSTİYORUM DERSE..."

"Fatih Terim, Galatasaray'ın futbol aklıdır. Bir semboldür. O kadar büyük bir olgunluğa erişti ki ‘Daha üst mevkilerde de görev almalıdır' demiştim. Arkasında duruyorum.

"Terim ile çalışırım veya çalışmam" diye kimseye bir şey demedim. Konuşuruz. Birlikte ne yaparız? Ne öneriyorsun? Destek verecektir. Sezon bitti ve söylemesi gerekeni söyleyerek pimi çekip bıraktı. Terim ile devam etmek istiyorum. Ama 'Ben dinlenmek istiyorum' derse burası Galatasaray. Elbette B planımız olacak.

Yönetimden adaylar çıkacağı söyleniyor. Bunlar girdi ve seçimi kazandı. Sonra mali genel kurul yapılacak. O kişi ibra olmadı. Buyurun size yeni kriz. Ne olacak o zaman? İbra olmayacaklarından yüzde 99 eminim. Kimseye hayal satmayacağız. Ciddi, dirayetli bir yönetim ve Galatasaray'a yakışır bir temsil lazım. Kulübü 15 kişiyle yönetemezsiniz. 40 kişi de yetmez. Ekibimizde, gelecek yönetimlerin başkanı olacak isimler var. 2 milyar 100 milyon lira borç var. “Kapatacağız” diye bir şey vaat edemeyiz. Kimse yapamaz. Vaadimiz kucaklaşmak."

"ARDA TURAN İLE OLMAZ"

"Galatasaray’ın en büyük eksikliği kurumsal iletişim. Siz federasyona yetkili temsilciler göndermek zorundasınız. İlişkiyi ikinci başkan nezdinde götürmeye çalışıyorsunuz. Bu da ahbap-çavuş ilişkisine dönüyor. Günah keçisi olarak stat müdürünün başını yakıyorsunuz. Arkadaşımızın raporları varken Belhanda söyledi diye Murat Ersoy'u yediler. Bu kulüp Arda Turan ile çalışmamalı. Galatasaray'ın olmazsa olmaz değerleri var. Buna her konuda uygun futbolcular olması lazım."

ALBAYRAK'A SİTEM: "I LOVE YOU FALCAO 50 MİLYON ZARAR ETTİRDİ"

"Abdurrahim Albayrak ile asla çalışmam. Bugün kulübün içinde düştüğü mali sıkıntıların sebebi. İki transfer yaptı. Diagne ve Falcao 50 milyon Euro. 500 milyon lira yapar. 'I Love You Falcao' 50 milyon zarar ettirdi. Albayrak bugün ‘Galatasaray'ın başına gelecek adayın cebinde 300 milyon olması lazım' diyor. Versin 500 milyon şimdi; sıkıntı filan kalmaz! Onun transferleri bunlar."


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Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Terim'in psikolojisi allak bullak ve gittikçe de bozuluyor.. Teşekkür edip göndermek lazım.. kulübe zarar vermekten başka birşeyi yok.. Başkanlık içinse, Adnan Polat gelmiyorsa 68 kuşağının yiğitlerinden ve dürüst Mustafa Cengiz'den vazgeçilmemelidir.. Geriya kalanların hepsi kulübü yağmalamaya geliyorlar..
Arda ile olmaz çok doğru ama yetmez Terim de olmamalı.Bu sene son maçta kaçan şampiyonluk terimin beceriksizliği.malatyanın kaç katı takım değeirn var evinde 1-0 geriye düşüyorsun.ilk 11 de oynamaması lazım diyen bütün spor basını ama gel gör terim farklı düşünüyor.ve Gs ye maliyeti 30 milyon euro olacak şampiyonluk kaçtığı için.Terim artık t.direktörlük yapamamaz yapmamalı.devri kapandı.son 2 sezon tamamen terim fiyaskosudur öncekilerde futbolcu değerleri düşünülürse Gs zararda terim yüzünden. Kazandırdıkları kaybettiridiklerinin çok gerisinde.

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