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Başkan adayı Süheyl Batum ve ekibi, kongre üyeleriyle buluştu!

18.05.2024 16:32
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Galatasaray Kulübünün başkan adaylarından Süheyl Batum, vizyonunu ve hedeflerini paylaşmak üzere kongre üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kulübün Kalamış'taki tesislerinde gerçekleştirilen kahvaltıya Süheyl Batum ve yönetim listesinde bulunan kişilerin yanı sıra sarı-kırmızılı kulübün kongre üyeleri ve davetliler katıldı. Batum'un konuşmasının ardından yönetim listesinde bulunan Rezan Epözdemir ise projeleriyle ilgili bir sunum yaptı.

Başkan adayı Süheyl Batum ve ekibi, kongre üyeleriyle buluştu!

Galatasaray Kulübünün başkan adaylarından Süheyl Batum, Galatasaray'ın bağımsızlığı ve geleceği için yola çıktıklarını belirterek "Biz bu yola çıktığımızda 'Neden 13. olduğumuzda yola çıkmadınız?' dediler. Bu bizim amacımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. 2 yıldır şampiyon olan bir takımın yönetimine karşı çıkmak kolay değildir. Bunu bilerek yola çıkma kararı aldık. Galatasaray'ın genç kuşaklarının geleceğini ümitlerini, özgürlüğü korumak için yola çıktık. 27 Nisan'daki mali genel kurulda bu kararı aldık. Sayın Dursun Özbek, Riva'yı satmak istediğini söylemişti. Çok üstünde durmadı arkadaşlarımız. Mecidiyeköy'ü de taşımak zorundayız demişti. Fenerbahçe'nin stadı Kadıköy'ün göbeğinde. Beşiktaş, Dolmabahçe'nin üzerine stadını yaptı. Bizim stat ise Seyrantepe'de. Herkes bize 'Devlet size stat verdi.' dedi. Çok zor koşullarda o stada gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ORAYI SATTIRMAM"

Florya'nın 2017 yılında satıldığını belirten Batum, "Florya, Riva ile beraber Emlak Konut'a devredildi. Sonra yönetim değişti ve orayı boşatmadığımız için sözleşme iptal oldu. 2019 yılında Mustafa Cengiz, ikisini birbirinden ayırarak Florya'yı bize geri kazandırdı. Sayın başkanımız, 62 dönüm daha aldı oradan. 2022'de bir yetki verdik. Florya arazisinin inşaat yapılması şartıyla ne koşullarla devredilebileceği açık açık yazıldı. Başkan, güzel bir avansla Bankalar Birliğinden çıkacaklarını söylemişti. 1 ay varken bunu söyledi. Florya, genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde satılmazsa sadece 500 milyon dolardan fazla zarar edeceğiz. 500 milyon dolar zararı göz önüne alarak orayı sattırmam." değerlendirmesinde bulundu.

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Galatasaray'da her siyasi partiden insan olduğunu belirten Batum, "Biz, demokratik bir kurumuz. Galatasaray'ın başkanları, Galatasaray bayrağı altında bir siyasi için 'O olursa çok iyi olur.' dememelidir. Galatasaray'ın demokrasisinde bu yok. Galatasaraylı, bir tek kişi lehine tavır alabilir o da Mustafa Kemal Atatürk'tür." dedi.

"ERDEN TİMUR, TEHDİT EDİLİYOR! KULÜPTEN ÇIT YOK"

Göreve geldiklerinde başka camiaların Galatasaray'a kolay dokunamayacağını belirten Batum, "VAR hakemi aleyhimize ne yapacak diye bekliyoruz her maç. Dünyanın en kolay dokunulabilir camiası haline geldik. Canı sıkılan 'Malum camia', 'FETÖ'nün çocukları', 'Ben yanağımı okşatmam' gibi şeyler söylüyor. Bizim kurucu başkanımız Ali Sami Yen aleyhine küfürlü tezahürat yapılıyor ve rakip takımın başkanı da alkış tutuyor. Bir gözlemci, Galatasaray aleyhine tezahürat yapılırken bu tezahürata katılıyor. Erden Timur, tehdit ediliyor. Kulüpten çıt yok. Bu camia, TFF'nin statüsünün değişmesi için gerekeni yapmalıdır. Galatasaray'ın olmadığı yerde işler ya paraya ya mafyaya ya da siyasete kalır." diye konuştu.

EPÖZDEMİR, PROJELERİ ANLATTI

Süheyl Batum'un konuşmasının ardından yönetim listesinde bulunan Rezan Epözdemir ise projeleriyle ilgili bir sunum yaptı.

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Epözdemir, yaptığı açıklamada "Bugün gerçekleştirdiğimiz Kalamış lansmanımızda projelerimizi ve Galatasaray’ın geleceğine dair vizyonumuzu değerli Galatasaraylılarla paylaştık. Galatasaray Spor Kulübü Başkan adayımız Sayın Süheyl Batum’un giriş konuşmasının ardından, Sayın Mete İkiz ile birlikte projelerimizi, mali hedef ve stratejilerimize daire üyelerimize sunumlarımızı gerçkelştirdik. " diye konuştu.

800’ün üzerinde davetlinin katıldığı etkinlikte, yaşanan yoğunluktan ötürü araçların oluşturduğu 3,5 km’lik bir kuyruk dikkat çekti.

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