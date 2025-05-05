Başkan adaylığını açıklamıştı! Derbi mağlubiyeti sonrası Hakan Bilal Kutlualp'ten bir açıklama daha... Ali Koç'a çağrıda bulundu!

Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmasının ardından şampiyonluk yarışından kopan ve Fenerbahçe'de taraftarlar maç sonu yönetime büyük tepki göstermişti.

Mücadele sonrası Fenerbahçe kulübü üyelerinin imza kampanyası başlattığı görülürken geçtiğimiz günlerde başkan adaylığını açıklayan eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp'ten yeni açıklama geldi.

"VAKİT KAYBETMEDEN KONGRE KARARI ALIN"

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası eski Fenerbahçe yöneticisi sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Değerli Fenerbahçeliler,

Yüksek Divan Kurulu toplantısındaki çağrımı bir kez daha, bu kez daha yüksek sesle yineliyorum:

Fenerbahçemizde, yönetimin bugüne dek görülmemiş bir şekilde taraftarıyla bağının koptuğu bu dönemde; 30 milyona yaklaşan taraftarı temsil eden kongre üyelerimizin, bu kutsal emanete sahip çıkma sorumluluğu ve bilinciyle inisiyatif alması ve tepki göstermesi takdire şayandır.

Bu iradenin, Fenerbahçe’nin gerçek sahibi olan taraftar adına kongre üyeleri tarafından ortaya konması, özlenen günlere kavuşacağımızın en büyük göstergesidir.

Taraftarlarımızın ve kongre üyelerimizin hiçbir yönlendirme olmadan başlattığı bu dip dalga ve ardından gelen imza kampanyası, Fenerbahçemiz için hayati önem taşımaktadır. Gerekli imza sayısı, bu süreçte mutlaka toplanacaktır.

"BURADAN YÖNETİME ÇAĞRIM ŞUDUR..."

Zaten ziyadesiyle yorulmuş olan taraftarımızı daha fazla yormamak adına, bu demokratik mekanizmayı mecbur kalmaksızın Fenerbahçe’ye yakışır şekilde işletmeli ve vakit kaybetmeden olağanüstü kongre kararı alarak o kapıları gerçekten açmalıdır.

Unutulmasın ki bu süreçte yönetim tarafından boşa geçirilen her dakika, telafisi giderek ağırlaşan zararlara neden olacaktır.

Perşembe günü katılacağım yayında, olağanüstü kongre için atmamız gereken adımları imza süreci dahil olmak üzere tüm detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağımı bilmenizi isterim.

“Esas kapıları taraftarımız açacak.”