Başkan Akgün, sokak sokak gezerek ilçe halkı ile bayramlaştı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da Büyükçekmece’nin mahallelerini sokak sokak gezerek vatandaşlarla bayramlaştı.

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Büyükçekmece halkıyla bayramlaşan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bu bayramda da yaşlıları ve çocukları unutmadı. Büyükçekmece Belediye binasında her yıl yapılan geleneksel bayramlaşma töreni bu yıl Covid -19 salgını tedbirleri kapsamında iptal edildi. Bayramın ikinci gününde belediye meclis üyeleri ile birlikte ilçenin tüm mahallelerini sokak sokak gezen Başkan Akgün, sosyal mesafe kurallarını da gözeterek vatandaşların bayramını kutladı. Gün boyu devam eden bayramlaşma etkinliğinde yaşlıları ve çocukları ihmal etmeyen Akgün, esnafla da bayramlaştı.

Vatandaşın taleplerini dinledi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bayramlaşma sırasında vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyerek, gereğinin yapılması konusunda teknik ekiplerine talimat verdi. Gittikleri her mahallede vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunan Başkan Akgün ve belediye meclis üyelerine gösterilen ilgi de büyük oldu. Başkan Akgün, çocuklara oyuncak, şeker ve bayram harçlığı verdi.