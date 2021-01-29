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Başkan Akın’a teşekkür ziyaretleri

29.01.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Başkan Akın’a teşekkür ziyaretleri

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a Turgutlulu çiftçiler, dernek başkanları, işletmeciler ve Bozkurt Mahalle Muhtarı Hüsnü Nişli teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a Turgutlulu çiftçiler, dernek başkanları, işletmeciler ve Bozkurt Mahalle Muhtarı Hüsnü Nişli teşekkür ziyaretlerinde bulundu. Başkan Çetin Akın, ziyaretler hakkında “Ziyaretleri ile bizleri mutlu eden çiftçi kardeşlerime, dernek başkanlarımıza, işletmecimize ve Bozkurt Mahalle muhtarımıza teşekkür ederim. Onların bu zor günlerinde en büyük destekçileri her zaman biz olacağız” dedi.
İlk olarak Turgutlu Karadenizliler Derneği Başkanı İbrahim Uzun, Turgutlu Bitlisliler Derneği Başkanı Ahmet Demir, İstasyon Çay Bahçesi İşletmecisi Tekin Yağız, korona virüs salgını nedeniyle kapatılan belediyeye ait iş yerlerinin kapalı kaldıkları süre boyunca kira alınmaması sebebiyle Başkan Çetin Akın’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
Başkan Çetin Akın’a bir diğer teşekkür ziyaretini ise Turgutlulu çiftçiler ve Bozkurt Mahalle Muhtarı Hüsnü Nişli gerçekleştirdi. Turgutlu Belediyesinin arazi yollarında sürdürdüğü çalışmalar ve destekleri ile ilgili olarak çiftçiler, Başkan Akın’a teşekkür etti.
Teşekkür ziyaretleri hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Bugün bizleri ziyaretleriyle oldukça mutlu eden çiftçi kardeşlerime, dernek başkanlarımıza, işletmecimize ve Bozkurt Mahalle muhtarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde esnafımızın, çalışanlarımızın, çiftçilerimizin, işletmelerimizin, derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın her zaman yanlarındayız. Onların bu zor günlerinde en büyük destekçileri her zaman biz olacağız” ifadelerini kullandı.
Dernek başkanları, çiftçiler ve Bozkurt Mahalle Muhtarı Hüsnü Nişli ise, “Bizlerin her zaman yanında olan, ihtiyaçlarımızı, taleplerimizi dinleyen ve dikkate alan; ilçemiz için çalışan ve hizmet eden Başkanımız Çetin Akın ve ekibine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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